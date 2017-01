Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Cirkuška predstava je navdušila tudi filmske ustvarjalce, ki so ustvarili kasneje z oskarjem nagrajeno uspešnico. Foto: AP Maja lani so se iz predstave poslovili sloni. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Priznani potujoči cirkus se po 146 letih poslavlja

Konec nekega obdobja

15. januar 2017 ob 09:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po 146 letih se bo maja zadnjič zastrla velika rdeča zavesa predstave Greatest Show on Earth, ki poteka pod okriljem potujočega cirkusa Ringling Brothers and Barnum & Bailey.

Lastniki cirkusa so se za tovrstni ukrep odločili zaradi upada prodaje vstopnic in visokih stroškov upravljanja, je poročal britanski BBC. Aktivisti, ki so se nekaj desetletij borili za pravice živali, ki sodelujejo v predstavah, so nad novico navdušeni.

"Po tehtnem premisleku smo se z družino odločili, da bomo svojo zadnjo predstavo uprizorili maja," je zapisal izvršni direktor Feld Entertainmenta Kenneth Feld. Po drugi strani pa so z mednarodne organizacije za etično ravnanje z živalmi PETA sporočili, da se "zaključuje najbolj žalostna predstava na svetu za divje živali". Hkrati pa so pozvali ostale cirkuse, ki v svojih predstavah uprizarjajo trike z živalmi, da sledijo njihovemu vzoru.

Maja lani so po letih boja aktivisti za zaščito živali dosegli, da je cirkus v predstave nehal vključevati slone. Cirkas je sicer znan tudi po tem, da je navdihnil ustvarjalce filma Največja prestava na svetu (film je kasneje prejel tudi oskarja).

K. K.