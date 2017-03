Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Večina koncertnega dialoga je potekala med pevcem in kitaristom skupine. Foto: Matjaž Tavčar "Slovenija, hvala, da ste nas tako toplo sprejeli." Foto: Matjaž Tavčar Repertoar: - Radio Dubrava

- Pisma ljubavna

- Sve je lako kad si mlad

- Crno bijeli svijet

- Kao ja da poludiš

- Kiše jesenje

- Šteta što je kurva

- Djevojka od milijun dolara

- Napolju hladne kiše padaju

- Tu noč kad si se udavala

- Moj bijeli labude

- Ako tražiš nekoga

- S vremena na vrijeme

- Heroj ulice

- Korak po korak

- Devedeseta

- Ipak

- Ruža Hrvatska

- Ne zovi mama doktora

- Previše suza u mom pivu

- Mi plešemo

- Marina

- Zaustavite zemlju

Prljavo Kazalište: Ljudje so nas sprejeli za svoje, ker smo iskreni

MMC na koncertu ob 40. obletnici delovanja

19. marec 2017 ob 06:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav zasedba Prljavo Kazalište letos praznuje 40 let od začetka delovanja, so v ljubljanske Stožice uspeli privabiti tudi precejšnje število mlajših oboževalcev, ki so prepevali tako ob najbolj znanih uspešnicah kot tudi ob tistih skladbah, ki morda niso doživele tako množične prepoznavnosti.

"Mi smo rokenrol zasedba, ki že od nekdaj obožuje glasbo in ta ljubezen se nikoli ne bo končala - to je naše življenje in naša usoda. In tako je minilo že 40 let našega delovanja. Upamo, da se bo tako še dolgo tudi nadaljevalo," so člani skupine pred koncertom pojasnili za MMC.

Dvorana Stožice ob njihovi obletnici sicer ni bila razprodana, je pa skupina s skoraj dve uri in pol dolgim koncertom ter estetsko dovršenim scenskim nastopom - ob tem je vredno omeniti predvsem luči - poskrbela za rokenrol, ki so ga tudi obljubljali.

Pred nastopom so obljube in pričakovanja glede koncerta težko strnili v zgolj nekaj povedi. "Koncert v Stožicah predstavlja velik izziv za skupino in nekako nadaljuje niz uspešnih koncertov v Ljubljani. Upamo, da bo to odlična priložnost, da se vsi skupaj spomnimo na prijetne trenutke iz prejšnjih nastopov ter jih tudi ponovimo. Igrali bomo skladbe iz vseh obdobij zasedbe - od samih začetkov in do danes ter s tem poskušali zadovoljiti kar največ oboževalcev. Sicer je težko iz tako širokega repertoarja izbrati zgolj dvajset ali trideset skladb, kolikor jih je v enem večeru mogoče zaigrati, a vseeno bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bo to eno prijetno rokenrol praznovanje naše okrogle obletnice."

Radi imajo Slovenijo

Poudarili so tudi, da se med slovensko publiko vedno radi vračajo. "Vedno smo imeli takšno srečo, da so naše skladbe našle pot do slovenskega občinstva, zato smo tukaj pogosto nastopali in smo bili v vseh delih države vedno zelo dobro sprejeti. Za nami je veliko koncertov, ki so bili vselej polni veselja in živahnosti, zato jih bomo za vedno nosili v zelo lepem spominu."

Ogrevanje z zasedbo Skalp

Še dokaj prazno dvorano Stožice so ogrevali člani skupine Skalp, ki so kar neposredno priznali, da se zavedajo, da večina obiskovalcev ni prišla poslušati njih, ampak da so oni tukaj zato, da jim vseeno nekaj odigrajo in jih spravijo na noge. Nato je sledil krajši odmor, precej hitro pa je zbrane na ekranu pričakalo odštevanje, ki je nekaj po deveti uri zvečer s skladbo Radio Dubrava na oder privabilo člane skupine Prljavo Kazalište.

Prva skladba sicer še ni uspela na noge dvigniti tudi tistih na tribunskem delu dvorane, je pa zasedba za to poskrbela že z naslednjo uspešnico Pisma ljubavna. "Enake skladbe igrati že stokrat in celo tisočkrat je čudno in zelo specifično in zato se enake skladbe danes doživljajo drugače kot so se takrat, ko so nastale. Zanimivo pa je, da jih občinstvo vedno pride poslušat točno takšne, kot so bile posnete. Zato prostora in možnosti za improvizacijo niti ne more biti. Ampak sreča je, da z leti niso izgubile čarobnosti, s katero so se že takrat in se še vedno dotaknejo ljudi," pa so pojasnili mnenje o tem, kako je že tako dolga leta preigravati enake uspešnice.

"Brez iskrenosti enostavno ne gre"

Med ustvarjanjem novih skladb nikoli v celotni karieri niso pričakovali, da bo katera koli dosegla uspeh, kot je to pozneje uspelo številnim. "Ko skladba nastaja, nikakor ne moreš predvidevati, da bo postala uspešnica. Recept za to ne obstaja. Edino objektivno merilo pri glasbenem ustvarjanju je lahko samo iskrenost čustev, ki jih vnašaš v skladbe. Če ljudje to začutijo, pesmi sprejmejo za svoje."

Kot že omenjeno pa je bilo na koncertu tudi kar nekaj mlajših obiskovalcev, ki s skupino Prljavo Kazalište niso odraščali na način kot nekatere generacije pred njimi. Na to so ponosni tudi v zasedbi: "Mlada dekleta in fantje v prvih vrstah so zelo dober dokaz, da se naše pesmi uspešno prenašajo iz generacije v generacijo."

Med koncertom niso pretiravali z dialogom, temveč so se resnično želeli osredotočiti na to, da zbranim v danem času ponudijo čim večje število skladb. Poleg pevca Mladena Bodaleca je za mikrofonom največ časa preživel Jasenko Houra, ki je sicer eden izmed kitaristov Prljavega Kazališta. "Pričakajte ga tako, kot bi na odru pričakovali Justina Bieberja. Dvignite roke," pa je Houra pred mikrofonom napovedal basista Dubravka Voriha, ki je zapel del svetovne uspešnice Stand By Me.

Leto 2017 bodo posvetili praznovanju

"Ponosni smo na vseh 40 let, saj so se nam s pomočjo glasbe uresničile sanje," na vprašanje, kaj pa bi spremenili, če bi le lahko, pa odgovorajajo: "Zgolj to, da ne bi tako hitro minilo. 40 let je malenkost strašna številka, ki je zavidanja vredna tudi v svetovnem merilu, ampak vseeno se o tem ne sme preveč razmišljati. Potrebno je iti naprej in slediti svoji poti."

Občinstvo jih je nazaj na oder uspelo zvabiti večkrat, v zahvalo pa so jim Prljavci poleg svojih uspešnic postregli tudi z delčkom pesmi Ti si moj sonček. Prav tako je nekaj oboževalcev za čas ene skladbe dobilo zlato vstopnico na oder, en oboževalec pa se je skupini pri igranju ene skladbe pridružil na kitari.

Kljub temu, da je en del občinstva potreboval več časa, da se je ogrel in "začutil rokenrol," je skupini Prljavo Kazalište uspelo pokazati, zakaj se jim je na sceni uspelo obdržati 40 let ter zakaj na koncerte uspejo privabiti tudi mlajše, ki z njihovo glasbo niso odraščali.

Polona Brajkovec, foto: Matjaž Tavčar