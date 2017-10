Proizvajalci s skupnim salonom za promocijo električnih avtomobilov

Predstavljanje električnih avtomobilov

25. oktober 2017 ob 09:18

London - MMC RTV SLO

Različni avtomobilski proizvajalci so presegli tržno rivalstvo ter v Angliji skupaj odprli salon, kjer uslužbenci avtomobilov ne podajajo, temveč obiskovalcem predstavljajo električno tehnologijo.

BMW, Nissan, Renault, Volkswagen, Kia in Mitsubishi so v kraju Milton Keynes, severno od Londona v sodelovanju s prodajalcem polnilnih postaj Chargemaster ustanovili Electric Vehicle Experience Center, kjer lahko obiskovalci spoznavajo električne avtomobile.

Ed Jones vodja Nissanovega oddelka za električna vozila v Združenem kraljestvu je povedal, da salon ni prodajno naravnan, temveč ima promocijsko vlogo. Uslužbenci bodo sicer obiskovalcem posredovali cene avtomobilov ter lokalnim prodajalcem posredovali resna povpraševanja, toda to ni njihova glavna naloga. Cilj je obiskovalcem predstaviti prednosti električnih avtomobilov ter jih s tem spodbuditi k razmisleku o nakupu takšnega vozila. Dodal je, da Nissana ne skrbi, da bi izgubljal kupce zaradi avtomobilov drugih proizvajalcev, ki so prav tako razstavljeni v salonu, saj se zaveda svojega položaja na trgu.

BMW-jev vodja za električno mobilnost v Združenem kraljestvu, Dan Elliot je dejal, da na cestah lahko vidimo vedno več električnih avtomobilov, ljudem pa se porajajo različna vprašanja o tej tehnologiji. To pa je prostor, kjer lahko dobijo odgovore na ta vprašanja, je prostor, kjer se lahko zanimanje za električne avtomobile spremeni v resno razmišljanje o nakupu.

Direktor podjetja Chargemaster, David Martell je ob tem povedal, da salon predstavlja pilotni projekt, ki ga lahko v takšni obliki, če se bo pokazal za uspešnga, predstavijo kjer koli.

Sproščeno okolje

Salon se nahaja v zelo obiskanem trgovinskem centru in ponuja prostor za štiri avtomobile, ki jih redno menjujejo, v bližini pa je na voljo 59 avtomobilov za testne vožnje. S takšnim salonom želijo predstaviti avtomobile izven klasičnega prodajnega okolja, kjer so prodajalci vajeni prodajati predvsem avtomobile z motorji na notranje zgorevanje in se počasi navajajo na električne. Okolje trgovinskega centra je bolj sproščeno in namenjeno predvsem spoznavanju s tehnologijo.

Projekt je delno financirala vlada Združenega kraljestva, ki je zagotovila sredstva za testne avtomobile in je del strategije kraja Milton Keynes, ki šteje 230 tisoč prebivalcev. Tu želijo do leta 2022 dvigniti delež električnih vozil z enega na 23 odstotkov. Nakup in uporabo električnih avtomobilov spodbujajo tudi z brezplačnimi parkrnimi mesti ter z možnostjo uporabe pasov, ki so sicer namenjeni avtobusom.

Salon v Milton Keynesu je prvi tovrstni prostor v Evropi, poznajo pa jih že tudi v Združenih dražavah Amerike in na Kitajskem.

Martin Macarol