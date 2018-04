Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sladico po želji sladkamo z medom. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Prosena kaša s suhim sadjem in jabolkom

Ideja za okusno sladico

11. april 2018 ob 09:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za 2 osebi: 1 manjša skodelica prosene kaše, 3 skodelice mleka, 1 skodelica vode, 2 jabolki, 50 g suhih sliv, 500 ml, jogurta, 1 žlica rozin, 1 rezina masla, sol, cimet, limonin sok.

Mleko in vodo zavremo in nato vanjo stresemo s hladno vodo sprano proseno kašo s koščkom masla. Solimo po okusu in dodamo cimet ter kuhamo na majhnem ognju približno 15 minut. Nato dodamo na rezine narezane izkoščičene suhe slive ter kuhamo 10 minut. Mlačni kaši primešamo naribana jabolka ter jogurt.

Po želji sladkamo z medom. V kolikor želimo redkejši jogurt, izberemo tekoči jogurt.

K. Ši., Kuhar Jaka (oddaja Dobro jutro)