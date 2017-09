Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Dodamo dve jajci. Foto: BoBo Dodaj v

Prosena kaša z jabolki

Za boljši okus še limonin sok in cimet

24. september 2017 ob 12:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag prosene kaše, 4 jabolka, deset suhih marelic, 2 jajci, 1 dl smetane, sladkor, cimet, maslo, limonov sok, sol.

Proseno kašo skuhamo po navodilu na ovitku. Beljaka s ščepcem soli in žlico sladkorja stepemo v trd sneg. Rumenjaka umešamo z nekaj žlicami sladkorja in zamešamo v ohlajeno proseno kašo. Dodamo smetano (sladko ali kislo) in na koščke narezane suhe marelice. Na koncu nežno vmešamo sneg iz beljakov.

Jabolka olupimo in naribamo. Pokapamo jih z limoninim sokom in potresemo s cimetom. V namaščeno nepregorno posodo naložimo plast kaše, plast jabolk in zaključimo s plastjo kaše. Potresemo s kosmi masla.

Pečemo najmanj pol ure na 180 st. Celzija.