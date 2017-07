Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Več strank je mislilo, da gre za šalo, zato se na sporočilo niso ozirali. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prosim, pomagajte! Ujet sem v bankomatu!

Nenavaden zaplet v Teksasu

14. julij 2017 ob 08:29

Corpus Christi - MMC RTV SLO

Kaj storiti, ko med vzdrževalnimi deli ostaneš ujet v bankomatu? Neki Teksašan se je znašel tako, da je na listek napisal prošnjo za pomoč in ga potisnil skozi režo za bankovce.

Pogodbenik je v sredo popoldne opravljal redna vzdrževalna dela na bankomatu Bank of America v teksaškem mestu Corpus Christi, ko so se vrata bankomata nenadoma zaprla in je ostal ujet v kovinski konstrukciji. Ker pri sebi ni imel telefona, ni mogel niti poklicati svojih nadrejenih ali kogar koli drugega, naj ga pride rešit.

V bankomatu je nato našel našel liste papirja, nanje napisal prošnjo za pomoč in jih, ko je slišal, da nekdo dviguje denar, potisnil skozi režo za bankovce. Na njegovo smolo je prvih nekaj ljudi mislilo, da gre za šalo ali skrito kamero, in so brez oklevanja listek vrgli v smeti. Nato pa si je končno nekdo vzel čas in dobro prebral listek: "Prosim, pomagajte. Ujet sem tu notri in nimam telefona. Prosim, pokličite mojega vodjo na številko ..."

Takoj je poklical številko na sporočilcu, obenem pa tudi policijo, ki je na kraj dogodka prihitela skoraj sočasno z nesrečneževim nadrejenim. "In res, kmalu smo iz notranjosti bankomata zaslišali šibek glas in si mislili: 'To je gotovo šala'," je za lokalno televizijsko postajo KRISTV pojasnil višji policist Richard Olden. Dodal je še, da so policisti takoj vdrli v konstrukcijo in moškega rešili.

Koliko časa je bil delavec ujet v bankomatu, niso razkrili, Olden je ob tem zatrdil le, da vzdrževalec ni poškodovan. Jih je pa dogodek, s kakršnim še niso imeli opravka, močno presenetil: "To je bila situacija, na kakršno naletiš le enkrat v življenju."

