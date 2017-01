Prostor in pol 2016 po izboru bralcev je Monstera bistro

12. januar 2017

Bralci MMC-ja so med 11 predstavljenimi interierji in javnimi prostori za Prostor in pol 2016 izglasovali lokal Monstera bistro kuharskega mojstra Bineta Volčiča.

Glasovanje je potekalo od 15. decembra 2016 do vključno 11. januarja 2017, med oddanimi 1804 glasovi v spletni anketi (pri čemer je en IP en glas) je največ glasov prejel lokal Monstera bistro (27 odstotkov), ki se tako pridružuje Prostoru in pol 2014 - Pivnici Pivovarne Union in Prostoru in pol 2015 - Cat Caffeju. Po številu glasov so bralci MMC-ja na drugo mesto uvrstili Pišek bar (14 odstotkov), na tretje pa Nostalgijo Vintage Caffe (13 odstotkov). Izide glasovanje si lahko ogledate TUKAJ.

Letošnjo simbolično nagrado za zmagovalni interier so izdelali v oblikovalskem studiu AKLIH, in sicer njihovo nekoliko prirejeno stojalo za dežnike April.



Notranja oprema podrejena hrani in Binetu

Pod interier Monstere bistroja je podpisana arhitektka Maja Stamenković, ki je, kot pravi, zasnovo notranje opreme podredila hrani in Binetu. "Zdi se mi, da visoke kulinarike ne čutim več toliko. Čeprav se še vedno rad igram z okusi, sem hotel imeti nekaj, kar bo bolj sproščeno, dostopno in odprto širši javnosti, da lahko sem pride vsakdo, ne le tisti, ki ima veliko denarja," je razlagal kuharski mojster Bine Volčič le nekaj dni pred uradnim odprtjem bistroja junija lani. Monstera, kot je poimenoval majhen prostor, nedaleč stran od Kongresnega trga v Ljubljani, je nekakšna mešanica oživitve retrosloga iz 60. in 70. let, začinjenega z industrialom ter logiko bistrojske postrežbe.

"Bistro, bistro," naj bi se drli ruski oficirji, kozaki, francoskim natakarjem med okupacijo Pariza leta 1814, ko so s praznimi trebuhi nestrpno čakali na postrežbo kakšnega telečjega raguja ali boef bourguignona. Ali je bila res ruska beseda bistro (быстро), v prevodu hitro, tista, ki je poimenovala te tipične gostilnice v Franciji, v katerih še danes strežejo preprosto in hitro, a odlično hrano po tradicionalnih meščanskih receptih, ali pa je izpeljanka iz francoske besede bistrouille (kavni aperitiv z dodanim likerjem), je razprava, ki še vedno razdvaja etimologe.

Monstera deliciosa

Arhitektka Maja Stamenković je želela prostor kar se da odpreti in povezati z rdečo nitjo - protagonistko monstero. Edina zahteva kuharskega mojstra je bila namreč določiti mesto za Monstero delicioso; tropsko rastlino, pod katero se je kot otrok 80. let prejšnjega stoletja igral z lego kockami, rastlino z velikimi resastimi listi, sicer tipičen primerek botanike držav Srednje in Južne Amerike, ki je doživela renesanso tako v uradih v nekdanji Jugoslaviji kot tudi v blokovskih stanovanjih z omarami do stropa, da je bil prostor dobro izkoriščen, kot je veljalo.

"Ko sem iz radovednosti začel raziskovati to rastlino, sem ugotovil, da je resnično zanimiva, saj ima zelo okusen sadež …, kot da bi zmešal banano, ananas, kivi, jagode, je miks vsega, nedoločljivega, zelo edinstven okus. In sem rekel, to je to, je kot slog mojega kuhanja - malo ubrisano -, vse skupaj zmešam v eno dobro celoto," pove Volčič, ki si je za cilj zadal, da iz teh občutljivih plodov rastline sestavi prvovrstno hišno sladico.

Sledovi zgodovine vidni na vsakem koraku

Kar nekaj elementov iz pritličnega prostora zgradbe iz leta 1897, ki je bil sprva bivanjska enota, pozneje je bil v njem arhitekturni biro, nato pa restavracije, je arhitektka uporabila na izredno ekonomičen način. Ohranila je marmorna tla, ki jih je dopolnila z betonom, s čimer je želela nakazati potek obstoječega tlorisa. Opečnati zid je odela v belo barvo, da je prostoru dodala svežino, pri lupljeno skrite stranske stene pa obdržala cvetlično poslikavo, katere nostalgičnosti je poudarila s srebrnim Meblovim svetilom, "ker je retro in ker sovpada v ta koncept".



Geometrijski element

Poleg očitne častne postavitve zelene rastline tik ob Binetovo hladno pripravljalnico, pozoren opazovalec med sivimi stoli opazil le enega zelenega. "Različni odtenki zelene simbolizirajo rastlino v različnih obdobjih rasti. Ko je majhna, je rumenkasto svetlozelene barve, potem pa temni, temni, temni," razlaga sogovornica.

Tu so še geometrijske luči v obliki ploda rastlinske velikanke in instalacija iz predelkov šestkotnih oblik, ki imajo na sredini razdelkov srebrni kroglici, tako kot plod monstere, in so avtorsko delo arhitektke. Zanimiv detajl je v toaletnih prostorih, kjer so nad umivalnikom prav posebne keramične ploščice Dandelion (Marrakech Design), ki prav tako abstrahirajo list monstere, črte pa simbolizirajo perforacijo lista.

K. Št.