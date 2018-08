Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Svojevrsten pečat prostoru dajejo velika okrogla ogledala. Foto: Janez Marolt Kovinski poličnik oziroma španska stena, katere ideja je, da so na njej razpostavljeni izdelki za nego las, rastlinje na njej, ki se mora še razrasti, pa bo prekrivalo pogled na umivalnika. Foto: Janez Marolt POČESALNICA

- velikost: 37 m2

- leto načrtovanja in izvedbe: 2016–2017

- arhitektura: Alja Vehovec, Petra Hudobivnik (AVA - arhitektura/design),

- grafično oblikovanje tapete: Jagoda Jejčič,

- celostna grafična podoba: Emil Kozole, Miha Artnak Tloris prostora. Foto: Alja Vehovec V logotipu Počesalnice je stiliziran obraz speče meduze čistih linij z ovitimi pleti okoli glave, ki so ga kot provizorično preprogo uporabili v čakalnici - tu sta za zdaj še dve Lupini Nika Kralja, kmalu pa bo zofa oblikovalke Nike Zupanc. Foto: Janez Marolt

Prostor in pol: Počesalnica, eleganten salon za oblikovanje pričesk

23. avgust 2018 ob 06:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Palme, ki z velikimi zelenimi listi zastirajo puščavo in vzbujajo občutek svežine v oazi, so del zasnove frizerskega salona Počesalnica, v katerega vstopijo stranke kot v domišljijski vrt.

Vsaj takšna je bila ideja naročnika, pojasni arhitektka Alja Vehovec (AVA – arhitektura & design), ki je morala v 37 kvadratnih metrov velikem oziroma majhnem prostoru meščanske hiše na vogalu Metelkove ulice v prestolnici zasnovati funkcionalen frizerski salon, v katerem v ospredju izstopa ambientalno občutje, in ne toliko sama storitev.

Razen razpostavljenih izdelkov za oblikovanje pričesk na kovinskem poličniku tik ob vhodu so vsi drugi frizerski pripomočki – sušilci za lase, krtače, škarje, brisače –, umaknjeni v vgradno omaro izčiščenih linij petrolejsko zelene barve, ki poudarja tapeto zelene oaze (izris Jakoda Jejčič) na pročelni steni kot tudi provizorično špansko steno ob vhodu, s katere se s simboliko pramenov las vijejo rastline in hkrati zakrivajo pogled na stola za umivanje glave.

Peščene sledi puščave so nakazane s svetlim hrastovim parketom v obliki ribje kosti in lesenim perforiranim kubusom tik ob visokem meščanskem oknu s poglobljenim sredinskim delom, namenjenim izdajanju računov in naročanju strank.

Zofa Nike Zupanc in svetila Moooi

Skrajno levi del prostora, namenjen čakalnici, zastirajo zelene žametne zavese, ki mehčajo linije prostora in vnašajo občutek razkošja, kar bo nadgradila tudi skorajšnja umestitev zofe slovenske oblikovalke Nike Zupanc (za Sé) in origamisvetilo v obliki ptice, ki jih je za priznano nizozemsko znamko Moooi oblikoval Umut Yamac.

Posebnost prostora so zagotovo velika okrogla ogledala, v zadnjem letu izjemno priljubljen objekt pri opremi notranjih prostorov, vsaj za zdaj pa jih nismo bili vajeni v prostorih frizerskih salonov. Majhen prostor nikakor ne daje občutka utesnjenosti, predvsem zaradi visokega stropa in svetlih oken z belimi lesenimi okvirji, ki prostor osvetljujejo tudi po celotni sprednji dolžini tega starega objekta. Arhitektka je višino stropa izkoristila za dodatno osvetlitev prostora – svetila z razpršeno svetlobo je umestila tik nad vsako delovno mesto.

Premišljeno ime, logotip in podoba

Lastnik Počesalnice Domen Gašperin, po izobrazbi frizer, je velik ljubitelj estetike, ki rad spremlja novosti tako v industrijskem kot v tekstilnem oblikovanju. Pri snovanju celostne podobe, v katero je bil vpleten od začetka do konca, je imel jasno vizijo, da želi vpadljivo ime, vizualno prezenten salon in močan logotip. Pri njegovem snovanju sta mu pomagala Miha Artnak in Emil Kozole. Stiliziran obraz speče meduze čistih linij z ovitimi pleti okoli glave, ki nekoliko spominja na logotip Versaceja, sta sicer črpala iz pročelja stavbe, na kateri sta zlovešči podobi satira s kozjo brado.

V enem izmed svojih potovanj po Milanu mu je bilo všečno rastlinje, ki so ga postavljali po vseh mogočih trgovinah. Ko je dozorel čas, da se odpravi na samostojno poklicno pot, je želel vse svoje ideje preslikati v prostor, v katerem dela.

Začenši z imenom.

Ime Počesalnica zveni nekoliko nenavadno, nerodno, celo neknjižno, saj ga v normirani rabi slovarjev ni zaznati. Lahko bi ugibali, da gre za izpeljanko iz glagola 'počesati', a zgodba imena se skriva popolnoma drugje. "Ko smo v mojih najstniških letih žurirali, smo naslednji dan rekli: kaj smo se ga počesali, s čimer smo imeli v mislih, da smo malo preveč spili. Imena se je nato spomnil moj dober prijatelj Ervin in sem se odločil zanj," se v smehu spominja Domen, sicer Kamničan, ki ni želel, da bi ime salona zvenelo hipstersko ali trenutno popularno, čeprav bi marsikdo pomislil prav to.

Katja Štok

katja.stok@gmail.com

Fotografije: Janez Marolt, Katja Štok

* Izbor prostorov v rubriki Prostor in pol je uredniški in ne gre za plačane oglase. Namen objave tovrstnih člankov je zavedanje, da imajo prostori, v katerih bivamo, premišljeno vsebino, ki lahko sloni na inovativni ideji, strasti do oblikovanja in arhitekture ali spoštovanju kulturne dediščine.

