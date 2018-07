Proti Weinsteinu zaradi spolne zlorabe vložili novo obtožnico

Žensko naj bi prisilil v oralni spolni odnos

3. julij 2018 ob 09:28

New York - MMC RTV SLO, STA

Okrožni tožilec Cyrus Vance mlajši je od velike porote dobil potrditev za dodatno obtožnico proti nekdanjemu hollywoodskemu producentu Harveyju Weinsteinu.

Tokrat gre za prisilni oralni seks z žensko leta 2006, sicer pa je v New Yorku že obtožen posilstva in spolnega napada na dve drugi ženski. Vance je ob najavi dodatne obtožnice dejal, da se preiskava še vedno nadaljuje, tako še vedno obstaja možnost, da pride še do kakšne dodatne obtožbe.

Weinsteinov odvetnik Benjamin Brafman tudi v tem primeru zagotavlja, da so vse obtožbe lažne, saj "so bili vsi spolni odnosi Weinsteina z ženskami sporazumni".

Ženske tožilstvo v zadnji obtožnici ni imenovalo – med drugim pa ga igralka Lucia Evans obtožuje, da ga je morala oralno spolno zadovoljiti, neimenovana ženska pa pravi, da jo je leta 2013 posilil.

Hollywoodskemu mogotcu v najslabšem primeru grozi dosmrtna zaporna kazen, še dodatne obtožnice pa so mogoče tudi v Los Angelesu in Londonu, saj se tudi tamkajšnji tožilstvi ukvarjata s preiskavami proti njemu.

Sprožil gibanje #MeToo

Weinstein se je maja predal newyorški policiji, a je bil po plačilu milijona dolarjev varščine izpuščen na prostost do konca postopka. Edini pogoj je, da ne sme zapustiti New Yorka in Connecticuta.

66-letnik se je že izrekel za nedolžnega pri prvih dveh obtožbah, sicer pa ga spolnega napada ali zlorabe obtožuje že več kot 70 žensk – večinoma je šlo za mlade igralke. Zaradi obtožb proti njemu se je v zadnjem času močno okrepilo gibanje #TudiJaz, potem pa je močno naraslo tudi število obtožb tudi proti drugim vplivnim moškim v ZDA.

P. B.