Prtljaga na strehi: Najeti ali kupiti strešni kovček za na dopust?

Počitniški nasveti

12. julij 2017 ob 08:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko gremo na dopust, v prtljažniku in potovalni kabini avtomobila hitro zmanjka prostora za prtljago. Rešitev je strešni kovček. Tega lahko tudi najamemo, tako kot še nekatere druge sisteme in stvari, ki nam morda pridejo prav le enkrat na leto, ko se za več časa odpravimo od doma.

Če se na daljši dopust odpravite le enkrat ali dvakrat na leto in prtljažnik avtomobila v preostalem delu leta zadostuje potrebam za prevoz prtljage, je strešni kovček in prtljažnik smiselneje najeti kot kupiti.

Vsi strešni kovčki niso povsem varni

V zadnjih letih se je število izposojevalnic povečalo, kar pomeni, da so tudi cene najema vsako leto ugodnejše. Rezervirate ga lahko kar na spletu. Prečesali smo ponudbo in ugotovili, da je cena ugodnejša, če si izposodimo tako strešne nosilce kot strešni kovček. Če že imate nosilce na strehi avtomobila, bo strešni kovček za dva tedna stal med 60 in 80 evri. Tudi pri izposoji strešnih kovčkov morate biti previdni. Vsi strešni kovčki namreč niso varni, kar dokazujejo neodvisni testi, ki so razkrili tudi, da so strešni kovčki najbolj praktičen in udoben način prevoza prtljage. Nasvet vsem najemnikom kovčka je, naj z najemom ne odlašajo do zadnjega trenutka, saj ponudba ni neomejena. Pozanimajte se tudi o tem, kakšna je vaša odgovornost v primeru kraje kovčka. Večina ne zahteva dodatnih zavarovanj, saj je vrednost kovčka prenizka. Če sami nimate znanja za montažo, vprašajte, ali vam ga brezplačno na avto namesti kar izposojevalec.

Proizvajalci zavajajo

Če se odločite za nakup strešnega kovčka, vas bo to stalo okoli 250 evrov za bolj osnovne in manjše kovčke, za prestižne in večje kovčke lahko odštejete tudi 800 evrov in več. Če strešnega kovčka redno ne uporabljate, morate imeti prostor za shranjevanje. Če pa ga vozite na strehi, tudi ko ga ne potrebujete, računajte na večjo porabo goriva. Testi neodvisnih organizacij so razkrili, da je lahko poraba večja tudi za tri litre na 100 prevoženih kilometrov poti. Odvisno od aerodinamičnosti kovčka. Po drugi strani pa lahko zaradi boljše aerodinamičnosti žrtvujete prostornino kovčka. Na sploh je ob nakupu kovčka le-tega dobro izmeriti in pregledati teste, kot je ADAC-ov. Pri nemškem avtoklubu so tako pred leti izmerili, da v nekatere strešne kovčke, tudi priznanih znamk, spravimo za 100 in več litrov manj prtljage, kot to obljublja proizvajalec.

Naj se odpira obojestransko

Ne glede na to, ali kovček kupujete ali si ga izposojate, pa se je treba držati določenih pravil. Kovček naj ima podpis priznanega proizvajalca, kar je pogosto zagotovilo za kakovost. Zadnja testiranja ADAC-a so pokazala na pomanjkljivo varnost cenejših kovčkov. Tudi s kakovostjo, ki nekaj stane, lahko preprečite, da vam prtljaga ne pobegne iz kovčka. Kovček naj se odpira obojestransko, kar vam bo olajšalo delo pri nalaganju in razlaganju prtljage. Preverite tudi, ali je kovček ob strani opremljen s ključavnico in ali ima stabilne trakove za pritrjevanje tovora. Kovček mora biti iz ABS-plastike, ki ne poka in ne bledi. Izdelki nižjega cenovnega razreda so narejeni iz poliestra oziroma slabše plastike.

Pravila vožnje s tovorom na strehi

Vožnja s strešnim kovčkom ali kolesom na vozilu zahteva dodatno poznavanje pravil vožnje. Preden se odpravite na pot, še enkrat dobro preverite, da so tako nosilci kot kolesa ali strešni kovček dobro pritrjeni. Izmerite velikost vozila skupaj s prtljago na strehi in bodite pazljivi, ko z vozilom zapeljete skozi nizke podhode, parkirne hiše. Nikar s strešnim kovčkom ne zapeljite v avtopralnico. Ker na pot odhajamo z natovorjenim vozilom, naj bo tlak v pnevmatikah višji za 0,1 ali 0,2 bara. Zlasti pri vožnji po avtocesti pri večjih hitrostih je avto s strešnim kovčkom ali kolesi na strehi manj stabilen. Predvsem ob močnem vetru prilagodite hitrost ter ne zavijajte sunkovito.

Gregor Prebil