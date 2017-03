Prtljažnik s hrano, pijačo in LCD-zaslonom za pse

Nissanov koncept za prevoz in nego psov

5. marec 2017 ob 13:08

Združeno kraljestvo - MMC RTV SLO

Vemo, da so za ljubitelje živali hišni ljubljenčki kot člani družine. Avtomobilska industrija ves čas stremi k izboljšavam za varnost ljudi, a za udobje in varnost naših prijateljev na štirih tačkah se ne naredi prav veliko. Za to je zdaj poskrbel Nissan.

The Kennel Club, najbolj poznano britansko združenje, ki skrbi za dobrobit psov, je izvedlo raziskavo, v katero je bilo vključenih 1.360 lastnikov psov iz Združenega kraljestva. Izkazalo se je, da skoraj vsi svoje pse prevažajo v avtomobilih. Zato večina izbira avtomobil glede na velikost prtljažnika, kjer se njihov kuža vozi, obenem pa si več kot polovica želi, da bi bil ta dostopnejši. Zato je kar 89 odstotkov odstotkov vprašanih izjavilo, da bi kupili avtomobil s posebno opremo za prevoz živali.

Potujoča toaleta

Nissan se je odzval na želje lastnikov in predstavil poseben konceptni model X-trail 4Dogs s prtljažnikom, ki je zamišljen in oblikovan za prevoz in nego psov. Tako v predalu na sprednjem delu prtljažnika najdemo gumijasto cev s curkom na 360 stopinj za kopanje psa, tu pa sta še zložljiva rampa za preprost dostop ter sistem za sušenje, ki sprošča topel zrak po celotnem prtljažniku.

Poleg tega je med potjo psom na voljo posoda za vodo s sistemom proti prevračanju ter pametna naprava za odmerjanje hrane, za varnost pa je poskrbljeno s sistemom za pritrditev oprsnice. A to še ni vse. Voznik in sopotnik lahko spremljata svoje ljubljenčke zahvaljujoč kameri v prtljažniku s prikazom na zaslonu sistema NissanConnect, prav tako pa lahko pes vidi lastnika prek 25,4-centimetrskega (10-palčnega) zaslona v prtljažniku. Lastnik lahko prek zvočne povezave tudi glasovno komunicira s psom ter ga pomirja.

Prtljažnik je odet v usnje, ki omogoča preprosto čiščenje, ko pes ostane doma, pa je za normalno uporabo prtljažnika mogoče celoten sistem preprosto odstraniti.

Martin Macarol