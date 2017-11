Prva električna škoda bo nared leta 2020

Škodina elektrifikacija

22. november 2017 ob 14:03

Mladà Boleslav - MMC RTV SLO

Škoda bo leta 2020 na trg poslala prvi popolnoma električni model, do leta 2025 pa jih bo že pet. Že čez dve leti bo čas za hibridno različico superba.

Škoda v okviru skupine Volkswagen dobiva vse vidnejšo vlogo. Letos je, denimo, v rekordnem času za to znamko (v desetih mesecih) dosegla milijon proizvedenih avtomobilov, do 2025 pa bo predstavila kar pet popolnoma električnih modelov. Prvi bo nared leta 2020, izdelovali pa ga bodo v matični tovarni Mladà Boleslav. O neodvisnosti in zaupanju, ki ga uživa češka znamka znotraj nemškega koncerna, priča tudi to, da bodo v njenih obratih nastajale številne komponente za različne priključno hibridne modele Volkswagnove skupine. Ob tem prvi mož znamke, Bernhard Maier pravi, da je Škodina prihodnost električna.

Prvi korak na električni poti bo priključno-hibridna različica superba, ki bo prišla na trg leta 2019. Tudi ta bo nastajala na Češkem, a ne v tovarni Mladà Boleslav, temveč v tovarni Kvasiny.

Vision E bo osnova

Študija vision E, ki so ga Čehi z raznimi popravki pokazali na različnih svetovnih avtomobilskih salonih, predstavlja osnovo, na kateri inženirji in oblikovalci razvijajo prvi model, ki ga bo poganjala zgolj elektrika. Različica, ki so jo letos pokazali Šanghaju, je zasnovana na koncernski platformi za električna vozila MEB. Poganjata jo dva elektromotorja skupno močjo 225 kilovatov (306 KM), litij-ionski baterijski sklop pa ji omogoča do 500 kilometrov dosega z enim polnjenjem.

Martin Macrol