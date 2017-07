Prva Hyundaijeva športna kombilimuzina in petvratni kupe

Hyundai i30 N in i30 fastback

15. julij 2017 ob 08:29

Meerbusch - MMC RTV SLO

Hyundai je svetu naenkrat predstavil dve novi izvedbi modela i30. Prvi je besni i30 N, ki se bo brez težav postavil ob bok golfu GTI in drugim športnim kombilimuzinam, drugi pa je petvratni kupe, ki so si ga Korejci omislili namesto trivratne različice.

Športni model i30 N poganja dvolitrski turbobencinski stroj in bo kupcem na voljo v dveh izvedbah. Osnovna razvije 183 kilovatov (250 KM) in za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro potrebuje 6,4 sekunde, s paketom Performance pa zmore 202 kilovata (275 KM) in se do stotice izstreli v 6,1 sekunde. Končna hitrost pri obeh znaša 250 kilometrov na uro. Moč se pri obeh prenaša na sprednji kolesi prek šeststopenjskega ročnega menjalnika, paket Performance pa med drugim prinaša zmogljivejše zavore ter elektronsko zaporo diferenciala.

Voznik bo lahko izbiral različne vozne načine (Eco, Normal, Sport, N in N Custom), za intenzivnejšo doživetje pa bo skrbel generator zvoka, nameščen na dnu vetrobranskega stekla.

Športni duh so prenesli tudi v kabino, kar se kaže predvsem s športnimi sedeži in športnim volanskim obročem.

Namesto trivratne različice

Druga novost v družini i30 je petvratni model s kupejevsko silhueto, ki so si ga pri Hyundaiju zamislili namesto trivratne različice, za katero se v tem razredu odloča vse manj kupcev. Model z imenom i30 fastback je slabih 12 centimetrov daljši od kombilimuzinske izvedbe in ima za 2,5 centimetra nižjo streho ter med drugim prinaša za 15 odstotkov trše vzmetenje za bolj dinamične vozne lastnosti. Poleg tega dinamičnost izražajo tudi nižja motorna maska, masivna C-stebrička in spojler v sklopu prtljažnih vrat.

Za začetek bosta zanj na voljo litrski trivaljni turbobencinar z 88 kilovati (120 KM) in 1,4-litrski štirivaljnik, ki razvije 103 kilovate (140 KM). Pozneje se bo ponudbi pridružil še 1,6-litrski turbodizel v različicah z 81 ali 100 kilovati (110 ali 136 KM).

Športni i30 N bo v Evropi na prodaj od konca letošnjega leta, medtem ko bo na petvratni kupe treba počakati do začetka prihodnjega leta.

Martin Macarol