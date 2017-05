Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 27 glasov Ocenite to novico! V drugem predizboru Slovenija ni glasovala, saj v njem ni imela svojega predstavnika. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Sorodne novice Slovenija brez evrovizijskega finala, Omar Naber obstal v polfinalu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prva javna evrovizijska zaroka in zadnjih deset finalistov

Slovenije ne bo med 26 finalisti

11. maj 2017 ob 08:21,

zadnji poseg: 11. maj 2017 ob 23:35

Kijev - MMC RTV SLO

Predstavniki Bolgarije, Belorusije, Hrvaške, Madžarske, Danske, Izraela, Romunije, Norveške, Nizozemske in Avstrije so zadnji potniki v sobotni evrovizijski finale!

Za presenečenje večera je poskrbela makedonska ekipa s prvo javno zaroko v evrovizijski zgodovini. Ko se je kamera med koncem glasovanja in čakanjem na razglasitev finalistov sprehodila po zeleni sobi in se ustavila pri Makedoncih, je fant pevke Jane Burčeske priložnost izkoristil za to, da je pokleknil pred njo in jo zaprosil za roko! Vidno osupla in vzhičena je Jana, ki je sicer v drugem mesecu nosečnosti, privolila in nato "vseee" povabila na poroko.

Že v torek so se v finale uvrstili Moldavija, Azerbajdžan, Grčija, Švedska, Portugalska, Poljska, Armenija, Avstralija, Ciper in Belgija. Tam jih že čakajo tudi predstavniki t. i. velikih pet - Italija, Nemčija, Francija, Španija, Velika Britanija - ter gostiteljica Ukrajina.

Vseh 26 mest za finale je tako zapolnjenih - o zmagovalcu pa boste v soboto odločali tudi gledalci in gledalke. V njem žal ne bomo videli Slovenije, saj se v torek Omarju Naberju s pesmijo On My Way ni uspelo uvrstiti med deseterico najboljših v prvem predizboru.

A. P. J., T. H., K. K.