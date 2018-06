Prva kolekcija stolov Lare Bohinc po navdihu njej tako ljubih planetov

Poleg Lare Bohinc ustanovila še znamko Bohinc Studio

15. junij 2018 ob 06:31

London,Ljubljana - MMC RTV SLO

Britanska oblikovalka slovenskega rodu Lara Bohinc je oblikovala svojo prvo kolekcijo stolov Since the World is Round, kot je dejala za MMC, jo je zanimal predvsem nasprotje med lahkotnostjo tankega jeklenega okvirja in težnostjo pretirano napihnjenih sedišč.

Stoli Lunar, Solar in Orbit iz kolekcije Since the World is Round (Ker je svet okrogel), ki jih je oblikovala za londonsko galerijo Matter of Stuff, so plod študije linij in oblik gravitacijsko ukrivljenih krožnic planetov in lune, pri čemer se je poigravala s kontrasti oblik, materialov in tekstila (sodelovala je z uveljavljenim podjetjem za tekstil Kvadrat).

Skoraj neverjetno se zdi, da je Lara Bohinc, ki je nase svetovno javnost kot izjemna oblikovalka nakita opozorila pred 20 leti, v svet industrijskega oblikovanja vstopila šele pred štirimi leti. In še to bolj po naključju (če ta sploh obstajajo), ko je na pobudo revije Wallpaper* sodelovala s prestižnim podjetjem Lapicida, specializiranim za obdelavo kamna.

V tem kratkem času je svoj portfolio na področju oblikovanja luksuznih predmetov za prostor in pohištva razširila do te mere, da je morala oblikovati novo znamko Bohinc Studio, nakit še vedno oblikuje pod imenom Lara Bohinc. Po Lapicidi je sledilo izjemno uspešno sodelovanje s švedskim kraljevim podjetjem Skultuna, za katero je oblikovala svečnike in dodatke za pisalno mizo. Nato pa se je lani, prvič kot Bohinc Studio, predstavila ob robu pohištvenega sejma Salone del Mobile v Milanu Fuori Salone, kjer je navdušila s keramičnimi vazami Fortress in kolekcijo svetil Collision. Letos pa, kot rečeno, s svojo prvo kolekcijo stolov.

V zadnjih dveh letih, od intervjuja za MMC, se vam je zgodilo veliko sprememb. Katera je bila najbolj prelomna?

Zadnja kolekcija stolov, konzole, keramične vaze.

Sem mislila, da boste omenili svoje novo podjetje Bohinc Studio?

Aha, saj to je pa že nekaj časa … od leta 2016.

Saj pravim, minili sta že dve leti, kakšna je njegova zasnova?

Primarno je namenjen prostostoječim objektom v prostoru, znotraj tega pa razdeljen na manjše proizvode, kot so vaze, škatle, svečniki; malo večje kose, ki so lahko omejene ali neomejene izdaje, kot so mize in stoli, tretji segment pa so galerijski ali javni objekti, kot je klop.

Pomenljiva se mi je zdela vaša izjava, da medije zelo zanima, katere kose nakita 'izbere pevka Rihanna, manj pa, kdo kupi marmorne mize, ki so neprimerno dražje kot nakit'. Naj vas izzovem – kdo je kupil vašo marmorno mizo?

Veliko ljudi, ki kupi te kose, jih kupi prek svojega notranjega oblikovalca, tako da pogosto niti ne veš, kdo je končni kupec. Včasih pa moram tudi sama obljubiti, da ne bom izdala tega podatka, saj gre za zelo pomembne zbiratelje.

Letos ste znova razstavljali v Milanu. Opazite kakšno razliko pri odzivu medijev, ko ustvarjate predmete za dom ali pa nakit?

Nakit se nosi z oblekami na telesu in je torej del mode, ki je veliko bolj populističen del oblikovanja kot recimo pohištvo. Pohištveni sejmi so veliko večji, več je obiskovalcev, več razstavljavcev, tudi časovno so daljši.

Se vam zdi, da industrijske oblikovalce v tem pogledu jemljejo 'bolj resno'?

Res je bolj resno, tudi oblikovalci imajo radi kakšna predavanja, česar v modi nikoli ni, tam je pomemben videz. Pri oblikovanju in arhitekturi pa se pogovarjajo o težavah in njihovi razrešitvi, kar se v modi sploh ne omenja. Razlika je precejšnja. Morda je res bolj resno, kot ste omenili sami.

V Milanu ste se lani predstavili s kolekcijo svetil Collision. Kakšen je bil odziv?

Zelo pozitiven. Pri svetilu sem poskusila razcepiti čiste geometrijske forme krogle in jo zamakniti, dekonstruirati to preprosto obliko. Razstavljala sem tudi keramične vaze Fortress Castle, pri katerih je prav tako poudarek na dekonstrukciji, a tokrat heksagonalne oblike.

Pravijo, da je med vsemi kosi najteže izdelati stol, ga je težko tudi oblikovati?

Ha ha, res je, tokrat sem prvič oblikovala stol in se mi ni zdelo težko. Težko je morda oblikovati ergonomski stol, saj morajo biti izpolnjeni vsi parametri, kot so, da se na njem super sedi, da si pozoren na oporo hrbtenici. Vendar pa moja naloga ni bila, da oblikujem najboljši ergonomski stol. Hotela sem oblikovati stol, ki mi bo stilistično zanimiv, a bo še vedno udoben, kar tudi je, zato mi ni bilo tako težko.

V enem letu ste oblikovali ne enega, ampak kar štiri stole, trije so iz kolekcije Since The World is Round. Stoli v sebi nosijo neko višjo eleganco. Oblikovali ste jih za londonsko galerijo Matter of Stuff, ki veliko pozornosti posveča raziskovanju sodobnega oblikovanja? Kako je potekala študija primera?

Zanimal me je predvsem kontrast med tem, da lahko nekaj deluje zelo težko, kot sta napihnjeno sedišče in naslon stola, in nekaj, kar deluje zelo lahkotno, kot je tanka železna konstrukcija. Vseskozi je bila vprašljiva stabilnost, zato smo morali stole kar nekajkrat preizkusiti. Glede na to, da so izjemno statičen izdelek, smo morali kovino tanjšati, da smo ujeli ta element lahkosti.

Z vidika ravnotežja je izjemni zanimiv stol Orbit, ki ima spredaj dve nogici in eno zadaj. Kako ste rešili to statično težavo?

Kovinske palice, iz katerih je izdelan stol, so polne, torej niso votle in so zato težke. Čeprav stol daje videz lahkosti, je kar težek. Ima tam do deset, petnajst kilogramov, odvisno od modela.

Stolom dajejo eleganco zaobljene oblike, navdih zanje ste znova iskali v sebi tako ljubem vesolju, kljub temu pa ste se odločili, da konstrukcija stola, ki je iz galvaniziranega jekla, ostane vidna. Zakaj?

Čeprav je stol kovinski, sem hotela ohraniti videz lahkotnosti, ki bo hkrati udobna. Poudarek je bil na napihnjenih sediščih, ki te vabijo k temu, da se na njih usedeš, hkrati pa je vse okoli njih minimalno. Na neki način sem jih hotela oblikovati kot kakšen čisto preprost prstan s kabošonskim kamnom na sredini.

Vsa ta leta ostajate zvesti črpanju navdiha v vesolju, katero nebesno telo ali pojav bi si najraje pogledali od blizu?

Severni sij.

Jeklena lepotilna mizica oziroma konzola Celest (nebeška) ima površino, stranico in predalnik obarvane s sveže modro barvo verdigris, ki je posledica postopka obdelave bakra. Kako ste prišli na to idejo?

Hotela sem delati s kovino, ki pa, znova, ne bi dajala videz težkosti. Prav tako sem hotela vpeljati barvo, ki je bila že prisotna na stolih.

Znani ste po uporabi luksuznih materialov, kako težko pa je dobiti obrtnike?

Hja, to ni najlaže. Ne moreš jih najti kar prek Googla ali telefonskega imenika, saj jih dosti ni na seznamih, zato jih je kar težko najti.

Kje se izdeluje vaše pohištvo?

V Italiji. Stoli, keramika in svetila, vse je izdelano v Italiji.

Italijani še vedno ostajajo najboljši obrtniki?

Za zdaj, da.

Pravite, da mora vsak oblikovalec uvajati novosti. Kaj pripravljate?

Trenutno oblikujem nove kose za London Design Festival, ki bo septembra, in za PAD, ki bo oktobra. Na PAD-u bom oblikovala svetila za galerijo FUMI, na LDF-ju pa kovinske mize.

Kdo so naročniki teh kosov?

Mislite zato, ker so tako dragi?

Pa niti ne, bolj zato, ker so tako posebni, če ne drugega, za njih potrebuješ veliko prostora.

Zame je trenutno najbolj zanimiv ameriški trg.

Že razmišljate o skoku 'čez lužo'?

Tudi tam potekajo pogovori, da (smeh).

Zdi se mi, da v ZDA doživljajo nekakšno renesanso industrijskega oblikovanja. Zelo so zavzeti.

Všeč mi je, kar delajo, všeč mi je njihov stil. Tudi meni se zdi, da doživljajo neke vrste renesanso, da. So malo drugačni od preostalega sveta.

katja.stok@rtvslo.si

Katja Štok