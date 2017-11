Prva podoba Oplovega sedemsedežnega športnega terenca

Sedemsedežni SUV in prehod na nove platforme

13. november 2017 ob 09:08

Opel draži s prvo podobo novega športnega terenca. Ta bo sprejel do sedem potnikov in bo na voljo tudi v priključno hibridni različici. Na trg bo prišel čez dve leti.

Koncept novega športno terenskega modela, ki bo zasnovan na platformi EMP2 skupine PSA, bodo predstavili najverjetneje že na začetku prihodnjega leta, proizvodna serijskega modela pa bo potekala v Oplovi tovarni v Eisenachu v Nemčiji. O njem za zdaj še niso razkrili podrobnejših podatkov, Oplov prvi mož, Michael Lohschner je povedal le, da bo ponujal tudi električno različico.

Novi športni terenec bo nadomestil enoprostorca zafira tourer, ki bo šel v pokoj s prehodom na platformi EMP1 in EMP2 skupine PSA. Poleg športnega terenca bo Opel predstavil še en model, zasnovan na EMP2, ki ga bodo proizvajali v Rüsselsheimu.

Kmalu konec za sedanjo insignio?

Čeprav je Opel novo generacijo insignie poslal na trg letos, želi predsednik uprave skupine PSA, Carlos Tavares čim prej ustaviti proizvodnjo tega model ter se s tem izogniti plačevanju za uporabo njene platforme General Motorsu. Insignia s tehniko skupine PSA bi namreč Oplu omogočala prodajo tudi na rastočih trgih, kot je Kitajska, kjer General Motors ponuja ameriško različico insignie z imenom buick regal.

Negotova usoda čaka tudi malčka karla, ki je zasnovan na Chevroletovem modelu spark, saj želi Opel ustaviti uvoz modelov na osnovi General Motorsovih platform iz Južne Koreje. Svojo življenjsko pot bo najverjetneje kmalu končal tudi kabriolet cascada.

Lohscheller je napovedal, da bodo Oplovi modeli prevzeli platformi EMP1 in EMP2 najkasneje do leta 2024, že do leta 2021 pa naj bi kar 40 odstotkov prodaje predstavljali športni terenci.

