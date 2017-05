Prve spremembe po francoskem prevzemu

Opel corsa s francosko tehniko

2. maj 2017 ob 12:38

Frankfurt - MMC RTV SLO

Pri Oplu so uradno potrdili, da bo nova generacija opla corse nastala na osnovi tehnike skupine PSA.

Po prevzemu Opla, ki ga je izvedla francoska skupina PSA, se že začenja neizbežna preobrazba nemške znamke. Sedanji model corse je zasnovan na tehniki General Motorsa, ki je znamki Opel in Vauxhall marca prodal Francozom. Čeprav so pri Oplu pred časom najavili, da bo nova corsa, ki bo prišla na trg leta 2019, zasnovana na hišni tehniki, so si po poročanju spletne izdaje nemškega Allgemiene Zeitung Mainza zdaj premislili. Da bi si zagotovili večji dobiček, bodo za novo corso uporabili tehniko skupine PSA. Tega pri skupini PSA niso še želeli podrobneje komentirati.

Nova corsa bo po crosslandu X, grandlandu X in combu tako že četrti model, ki bo nastal v nemško-francoski navezi, proizvodnja bo potekala v Oplovi največji tovarni v Zaragozi.

Corsa je bila z 263.416 primerki lani najbolje prodajani Oplov model v Evropi in četrti najbolje prodajani mestni avtomobil po renault cliu, volkswagen polu in ford fiesti.

Naslednik modela 508 bo čistokrvni Francoz

Pred časom pa smo poročali, da se je PSA pri novi limuzini segmenta D odločil za manj racionalen pristop. S prevzemom Opla je namreč pod svoje okrilje z insignio med drugim dobil tudi svež model segmenta D, a kljub temu ne bo spremenil načrtov glede limuzine tega razreda pod Peugeotovo znamko in bo nadaljeval lastni razvoj.

Naslednik modela 508 bo tako slonel na koncernski platformi EMP2, ki omogoča vgradnjo priključnohibridne tehnologije, kar pomeni, da bi lahko proizvajalec ponudil tudi elektrificirano različico tega modela. Z bolj sloko silhueto in oblikovnimi potezami koncepta instinct z letošnjega ženevskega salona se bo postavil ob bok ne le insignii in ford mondeu, temveč tudi Volkswagnovemu arteonu.

Martin Macarol