Prve "žrtve" novega meritvenega postopka

Usklajeni preizkusni postopek – WLTP

6. julij 2018 ob 10:39

London - MMC RTV SLO

Z novim globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (WLTP) bodo nekateri avtomobili izgubili nekaj moči. Športni Golf R bo ostal brez 10 konjičev.

Volkswagen je pred približno dvema letoma prenovil golfa sedme generacije in s tem tudi športno različico golf R. Takrat mu je poleg estetskih popravkov namenil dodatnih 10 konjev (7,5 kilovata) moči. To mu je skupaj prineslo 228 kilovatov (310 KM) moči in 400 Nm navora. Toda zdaj mora Volkswagen, tako kot drugi proizvajalci na stari celini, svoje avtomobile pripraviti na novi globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila – WLTP, ki bo začel veljati septembra in katerega cilj je prikaz porabe in izpustov v realnih razmerah.

Po poročanju britanskega Autocara to pri golfu R pomeni vgradnjo novega izpušnega sistema, ki bo pripomogel k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida, obenem pa bo zmanjšal moč motorja na 221 kilovatov oziroma na okroglih 300 konjičev.

Enaki ukrepi pri Seatu

Podobne ukrepe so sprejeli tudi pri Seatu in zmanjšali moč modela leon cupra R z 221 na 213 kilovatov (s 300 na 290 KM). Tudi to je seveda povezano z uvedbo novega usklajenega preizkusnega postopka WLTP. Ta namreč v nasprotju z dosedanjim novim evropskim meritvenim ciklom NEDC, ki je potekal tako rekoč v laboratorijskih razmerah, meri porabo in izpuste v realnih pogojih na cesti.

Poraba goriva in izpusti obstoječih modelov bodo vsaj v nekaterih primerih precej večji kot tisti, na katere so se lahko proizvajalci sklicevali na podlagi zdaj že poslavljajočega se meritvenega cikla NEDC. Volkswagen golf R in nabriti seat leon cupra R tako gotovo ne bosta edini žrtvi novih predpisov.

Martin Macarol