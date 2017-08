Prvi bencinski motor na svetu s kompresijskim zgorevanjem

Mazdina nova tehnologija

9. avgust 2017 ob 14:12

Hirošima - MMC RTV SLO

Mazda je predstavila prvi bencinski motor na svetu s kompresijskim zgorevanjem. Imenuje se Skyactiv-X in obljublja učinkovitost na ravni dizelskih agregatov.

Glavna novost, ki jo prinaša Mazdina tehnologija, je sistem kompresijskega vžiga, imenovan Spark Controlled Ignition, pri katerem se mešanica bencina in zraka spontano vžge pod pritiskom bata. Nova vrsta motorjev ohranja vžigne svečke, ki omogočajo delovanje pod določenimi pogoji, denimo pri nizkih temperaturah. Tako je inženirjem uspelo združiti prednosti bencinskih in dizelskih motorjev ter občutno povečati učinkovitost, moč in pospeške. Tako motorji Skyactiv-X razvijajo od 10 do 30 odstotkov več navora in so od 20 do 30 odstotkov učinkovitejši od zdajšnjih bencinskih agregatov Skyactiv-G. To pomeni, da dosegajo enake ali celo boljše rezultate od Mazdinih dizelskih motorjev Skyactiv-D.

Smeli načrti

Novi motorji so del strategije Sustainable Zoom-Zoom 2030, ki je v celoti usmerjena v povečevanje učinkovitosti in zmanjševanje onesnaževanja. Do leta 2030 želijo razpoloviti izpuste ogljikovega dioksida (v primerjavi z letom 2010) in za 90 odstotkov do leta 2050. Zato se bodo od leta 2019 intenzivneje posvetili električnim vozilom, pri čemer se bodo usmerili predvsem na trge, na katerih za omejevanje onesnaževanja prepovedujejo prodajo določenih vozil ali zagotavljajo čiste vire energije.

Varnost in avtonomna vožnja

Poleg novih motorjev je Mazda predstavila tudi skupek varnostnih tehnologij, združenih pod imenom Proactive Safety Technology, ki med drugim vključuje iskanje optimalnega položaja za volanom, boljšo razporeditev upravljalnih enot in boljšo preglednost pri vseh modelih. Poleg tega bodo začeli serijsko vgrajevati sistem i-Activsense, ki vozniku pomaga zaznavati in oceniti morebitne nevarnosti. Serijsko vgradnjo že začenjajo na Japonskem, medtem ko jo bodo na drugih trgih začeli uvajati leta 2018. Leta 2020 pa bodo začeli testirati sisteme za avtonomno vožnjo, s ciljem serijskega vgrajevanja do leta 2025.

Martin Macarol