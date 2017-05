Prvi milijon za legendo z oznako 911

Milijon primerkov porscheja 911

14. maj 2017 ob 08:07

Stuttgart - MMC RTV SLO

Glede na hitrost, s katero se razvija avtomobilski trg, milijon primerkov določenega modela ni več nobena posebnost, a le redko gre za športne in tako prestižne avtomobile kot je legendarni porsche 911, ki mu je to uspelo v teh dneh.

V Porschejevi glavni tovarni v Zugffenhausnu je 54 let od začetka proizvodnje s traku zapeljal milijonti porsche 911. Jubilejni primerek je odet v irsko zeleno barvo, krasijo pa ga platišča v slogu znamenitih koles Fuchs, zlate oznake ter klasično oblazinjenje, merilniki s kromiranimi obrobami in leseni vložki v notranjosti.

Le-ta ne bo šel v roke kakšne zveste stranke, temveč ga bo nemški proizvajalec obdržal zase. Nekaj časa bo na ogled na različnih lokacijah širom po svetu, nato pa bo našel prostor v Porschejem muzeju.

Več kot 70 odstotkov še vedno v uporabi

Čeprav je 911 Porschejev najuspešnejši model in obenem prvi, ki je dosegel milijon proizvedenih primerkov, še zdaleč ni najbolj množičen športen avtomobil na svetu. Tako legendarni chevrolet corvette kot nissanovi modeli “Z” so presegli 1,5 milijona proizvedenih primerkov. Pred 911-ko je milijon dosegla in presegla tudi mazda MX-5. A posebnost Porschejevega najslavnejšega modela je, da je več kot 70 odstotkov proizvedenih primerkov še vedno v uporabi, s čimer pa se težko kosa kateri koli drugi proizvajalec.

Lani je Porsche prodal 32.365 primerkov modela 911, kar je zanemarljivo v primerjavi s številkami, ki jih dosegajo njegovi športni terenci. Leta 2013 so po desetih letih proizvodnje izdelali že petstotisoči cayenne. Toda glede na razcvet, ki ga doživljajo tovrstni avtomobili v zadnjem času, bo za drugo polovico potreboval precej manj kot desetletje, prav tako (z macanom) ne bo imel prevelikih težav s prevzemom naslova najbolje prodajanega modela te znamke.

Martin Macarol