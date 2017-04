Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Russell Wilson in Ciara sta dobila hčerko Sienno Princess. Foto: Reuters Ronan Keating je dobil četrtega otroka. Prvega z ženo Storm. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvi skupni otrok za Ciaro in Russlla - rodila se je Sienna Princess

Ronan Keating četrtič postal očka

30. april 2017 ob 18:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška zvezdnika, pevka Ciara in igralec ameriškega nogometa Russell Wilson, sta postala starša. Rodila se jima je hčerka.

Prvega skupnega otroka sta zakonca poimenovala Sienna Princess, kot je 31-letna z grammyjem nagrajena pevka razkrila na Instagramu. K objavi fotografije je pripisala, da bosta malčici vedno stala ob strani.

Kot piše E! News, se tako Sienna Princess kot Ciara počutita dobro.

To je drugi otrok za pevko. Iz zveze z raperjem Futurjem Zahirom Wilburnom ima dveletnega sina Futura jr.

Ciara in Russell sta marca lani razglasila zaroko, julija sta se poročila v Angliji, oktobra pa sporočila, da pričakujeta svojega prvega skupnega otroka.

Keating četrtič očka

Štorklja pa je obiskala tudi pevca skupine Boyzone, Ronana Keatinga. Z ženo Storm, s katero sta se poročila leta 2015, sta se razveselila rojstva sina, ki nosi ime Cooper Archer.

40-letni Ronan ima iz prejšnjega zakona z manekenko Yvonne Connoly tri otroke - 17-letnega Jacka, 15-letno Missy in 11-letno Ali.

Keating, ki se je 48 ur po rojstvu sina vrnil službenim obveznostim - preizkusil se je kot gostujoči voditelj v oddaji The One Show - naj bi se sicer kmalu vrnil na glasbeno prizorišče in to s priljubljeno skupino v 90. letih prejšnjega stoletja - Boyzone. Pred praznovanjem 25. obletnice se Irci pogovarjajo o snemanju novega albuma in turneji. "Vrnitev Boyzone leta 2018 je zelo verjetna. Takrat bodo praznovali 25 let od ustanovitve in ob tej priložnosti želijo pripraviti nekaj posebnega," je povedal neimenovani vir britanskim medijem.

Truly A Balancing Game In These #Gucci Stacks & This Big Belly! A post shared by Ciara (@ciara) on Apr 20, 2017 at 12:46pm PDT

A post shared by Ciara (@ciara) on Mar 18, 2017 at 9:00am PDT

D. S.