Prvo električno letalo VTOL že v zraku

Prvi poskusni poleti električnega letala z navpičnim vzletanjem in pristajanjem

24. april 2017 ob 07:13

München - MMC RTV SLO

Morda bomo kmalu potovali z letečimi taksiji. Podjetje Lilium je namreč v okolici Münchna opravilo prve poskusne polete z dvosedežnim električnim letalom, ki je zmožno navpičnega vzletanja in pristajanja.

Gre torej za letalo VTOL, ki vzleta in pristaja tako kot helikopter ter leti, poganja pa ga 36 električnih motorjev. Potovalna hitrost presega 300 kilometrov na uro, razdalja z enim polnjenjem pa znaša okoli 300 kilometrov. S popolnoma električnim pogonom je veliko bolj učinkovito od običajnih letal.

Soustanovitelj in direktor podjetja Lilium, Daniel Wiegand, je po prvem poletu povedal, da so pri razvoju uspešno premagali nekaj najbolj zahtevnih izzivov v letalstvu. Dodal je še, da je poskusni polet pokazal, da inovativna zasnova deluje natanko tako, kot so si zamislili, zdaj pa se lahko posvetijo razvoju serijskega petsedežnega letala.

Nič dražji od običajnega taksija

Pri Liliumu zagotavljajo, da poleti s takšnim letalom ob učinkovitem pogonu in minimalnih infrastrukturnih zahtevah ne bodo nič dražji od potovanj z običajnimi, kopenskimi taksiji, bo pa potovanje veliko hitrejše. Denimo, za premik z Manhattna do letališča JFK v New Yorku, ki z avtomobilom traja približno 55 minut, bi bilo potrebnih le pet minut.

Liliumovo električno plovilo bo sodilo med lahka športna letala, za pridobitev licence za upravljanje tovrstnih letal pa mora kandidat opraviti najmanj 20 ur letenja. Letenje naj bi bilo preprosto, saj veliko opravi elektronika, letalo pa je zasnovano za dnevno letenje v dobrih vremenskih razmerah.

Za zdaj podjetje še ni razkrilo, kakšna bo cena inovativnega zračnega plovila, ki bo morda spremenilo promet, kot ga poznamo danes, napovedalo pa je, da bo na voljo že leta 2018.

Martin Macarol