Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Glavnega odra zaradi gnezda ne morejo postaviti. Foto: AP Dodaj v

Ptička pod vprašaj postavila kanadski glasbeni festival

Festival bi se moral začeti 5. julija

26. junij 2018 ob 21:11

Ottawa - MMC RTV SLO

Na začetku julija se v Ottawi na festivalu Bluesfest že tradicionalno zberejo ljubitelji kantriglasbe, a letos se je zapletlo že pri organizaciji, saj so na prizorišču odkrili gnezdo.

Delavci so med postavljanjem glavnega odra naleteli na ptico vrste deževnik (Charadrius vociferus), ki je pazila na gnezdo s štirimi jajci. Čeprav omenjena ptica ne spada med ogrožene vrste, ne nje ne gnezda organizatorji ne smejo preseliti brez dovoljenja vlade.

Festivalski predstavnik za stike z javnostmi AJ Sauve je za BBC povedal, da upajo, da bodo dovoljenje vlade dobili pravočasno. "Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj toliko vedel o ornitologiji," je še dodal.

Na nenavadno težavo se je odzval tudi izvršni direktor festivala Mark Monahan: "Priznati moram, da je to ena izmed večjih težav, s katerimi smo se srečali do zdaj, vendar ostajam optimističen." Priprave na festival se sicer nadaljujejo, vendar glavnega odra ne morejo postaviti. Da bi radovednežem onemogočili dostop, so gnezdo z jajci ogradili s trakom, povrhu pa so najeli še varnostno službo, ki nad gnezdom bedi noč in dan.

Opozorilo strokovnjaka

Michael Runtz z oddelka za biologijo Univerze v Carletonu je pojasnil, da obstaja možnost, da ptica jajca zapusti, tudi če bi gnezdo premaknili le za nekaj metrov. Organizatorje, ki so skupaj s strokovnjaki že izbrali nekaj alternativnih mest za gnezdo, zato opozarja, da se morajo selitve, če jim jo bo vlada sploh odobrila, lotiti izredno previdno.

Organizatorji upajo, da jim bo zagato uspelo čim prej rešiti, saj 5. julija pričakujejo več kot 300.000 obiskovalcev.

Sa. J.