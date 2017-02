Ptuj v pričakovanju kurentov in več kot 100.000 obiskovalcev

V soboto začetek 57. Kurentovanja

16. februar 2017 ob 15:15

Ptuj - MMC RTV SLO/STA

Na Ptuju je vse pripravljeno za začetek 57. Kurentovanja, ki bo v mesto pritegnilo številne domače in tuje turiste - pričakujejo jih več kot 100.000.

To je velika priložnost za promocijo mesta, je na novinarski konferenci izpostavil ptujski župan Miran Senčar, ki odhaja na "dopust". Oblast v mestu bo namreč med kurentovanjem prevzel letošnji princ karnevala Maksimilijan Gregorič.

Kurentovanje se začenja v soboto, po lanskem zaradi koledarja krajšem dogajanju, pa se bo letos spet raztegnil na 11 dni.

Na sobotnem odprtju in etnofestu bo mogoče videti vse tradicionalne avtohtone like s ptujskega območja, veliko ostalih tradicionalnih pustnih likov iz vse Slovenije. Pridružili se jim bodo trije s strani Unesca že zaščiteni in kurentu podobni liki iz Bolgarije, Hrvaške in Madžarske, za medcelinsko dimenzijo pa bo poskrbela manjša skupina iz Venezuele, ki sicer prebiva v Evropi, a bo dodala vsaj ščepec južnoameriškega temperamenta.

Kot je povedal Senčar, je Kurentovanje Lonely Planet leta 2015 med vsemi svetovnimi karnevali uvrstil na sedmo mesto, kar je za mesto veliko priznanje, po drugi strani pa po njegovih besedah tudi velika obveza, da festival v prihodnje še nadgradijo. "Že lani smo lahko opazili, da je ta uvrstitev na lestvico prinesla nekaj sadov in so že na kurentov skok prišli ljudje iz različnih držav, ki jih prejšnja leta ni bilo."

Po besedah vodje organizacijskega odbora in podpredsednika Evropske zveze karnevalskih mest Branka Brumna ptujski pustni karneval ni le sedmi na svetu, pač pa celo tretji v Evropi, takoj za Benetkami in belgijskim Binchom. Že jeseni se Ptujčanom obeta še eno mednarodno priznanje, vpis kurenta na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

"Nominacija vlade je že uradno oddana in umeščena na spletno stran Unesca. Glede na prve odzive verjamemo, da nam bo letos ta dolgoletni strateški cilj uspel, s tem pa bo Ptuj v kulturno-turističnem smislu pridobil novo prepoznavno in pomembno dimenzijo," je dejal Brumen.

Direktorica zavoda za turizem Katja Gönc je potrdila, da je opaziti vse večje zanimanje za dogodek, takšne so tudi informacije hotelirjev. Prvi konec tedna beležijo zelo dobro zasedenost, za drugega pa celo izjemno in bo že skoraj težko najti kakšno prosto sobo.

Organizacijo dogodka v javnem delu je letos prevzel novoustanovljeni Zavod za turizem Ptuj, ki je poskrbel za več stojnic z različno ponudbo kot v preteklosti ter za dodaten zabavni program po že uveljavljenih povorkah, saj želijo obiskovalce v mestu zadržati dlje časa.

D. S.