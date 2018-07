Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Palačinke lahko prelijete z medom ali javorjevim sirupom. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Puhaste borovničeve palačinke z lanenimi semeni

Prirejena ameriška poslastica

5. julij 2018 ob 11:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine za 5 palačink: 200 g moke, 70 g mletih lanenih semen, 2 jajci, 2,5 dl mleka, pol zavojčka pecilnega praška, 200 g borovnic, ščep soli.



Zmešajte moko, sol, pecilni prašek in lanena semena. Ločeno razžvrkljajte mleko in jajci. Suhe sestavine počasi vmešavajte k mokrim in vmes ves čas mešajte.

Segrejte ponev in nanjo dodajte malo masla ali olja. Vlijte približno polovico zajemalke mase, iz testa oblikujte krog in povrh potresite nekaj na polovico prerezanih borovnic (lahko tudi cele, če so gozdne ali manjše ameriške).

Pecite približno dve minuti na vsaki strani. Če palačinke niso dovolj sladke, jih prelijte z medom ali javorjevim sirupom.

Oddaja Dobro jutro (recept Saša Škete)