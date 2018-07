Pussy Riot objavile novo pesem in kar prek YouTuba sporočile svoje zahteve

Videospot je bil objavljen v torek

18. julij 2018 ob 12:31

New York - MMC RTV SLO, STA

Punkovska skupina Pussy Riot je po incidentu na finalu nogometnega svetovnega prvenstva v Moskvi in aretaciji njenih štirih članov v torek objavila novo pesem z videospotom.

Pesem Track About Good Cop je po navedbah skupine "utopični sen o alternativni politični stvarnosti, v kateri policisti aktivistov ne zapirajo, ampak se jim pridružujejo". V izjavi je skupina še dodala, da pesem ponazarja svet brez homofobnih policistov, ki razumejo, da je veliko bolje biti prijazen do ljudi.

Pod videospotom, objavljenim na platformi YouTube, je skupina nanizala svoje zahteve. Na prvem mestu je izpustitev članov te kontroverzne feministične skupine Veronike Nikulšine, Olge Kuračeve, Olge Pahtusove in Petra Verzilova. Moskovsko sodišče jih je namreč obsodilo na 15 dni zaporne kazni, ker so oblečeni v policijske uniforme vdrli na igrišče stadiona Lužniki, kjer sta se v finalu svetovnega nogometnega prvenstva merili Francija in Hrvaška.

Zahtevajo tudi svobodo za ukrajinskega filmarja Olega Sentsova, ki so ga lani obtožili terorizma, in vse politične zapornike v Rusiji, konec aretacij na mirnih zborovanjih in protestih, spoštovanje svobode izražanja ter konec akcij proti opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, pobudniku številnih protestov.

Rusiji očitajo, da jim ni zagotovila poštenega sojenja

Videospot so objavili v torek, po tistem, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu v Franciji razsodilo, da je Rusija kršila evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ko je članice skupine zaradi dogodkov leta 2012 izpostavila ponižujoči obravnavi. Kot pravijo, jim ni zagotovila poštenega sojenja in jim ni dopustila svobode izražanja.

Tri članice skupine so namreč leta 2012 ruske oblasti aretirale, ko so v eni od moskovskih cerkva izvedle pesem, uperjeno proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Vse tri članice je rusko sodišče leta 2012 zaradi huliganstva obsodilo na dveletno zaporno kazen. Nadeždo Tolokonikovo in Marijo Aljohino so iz zapora izpustili po letu dni in devetih mesecih prestane kazni. Jekaterina Samučevič je za zapahi preživela sedem mesecev.

Sa. J.