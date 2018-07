Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Gianni Infantino in Vladimir Putin sta zadovoljna s SP-jem v Rusiji. Foto: Reuters Dodaj v

Putin: SP je zrušil predsodke o Rusiji; Infantino: Najboljši SP doslej

Gala večer ob koncu SP-ja v gledališču Bolšoj

15. julij 2018 ob 11:22

Moskva - MMC RTV SLO

Predsednik Rusije Vladimir Putin in predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino se strinjata, da je svetovno prvenstvo v nogometu spremenilo pogled ljudi na Rusijo.

Večer, preden podelijo medalje najboljši reprezentanci sveta na moskovskem stadionu Lužniki, so se na gala večeru v moskovskem gledališču Bolšoj poklonili še enemu zmagovalcu – gostiteljici prvenstva, ki je po mnenju Fife izvrstno organizirala športni dogodek leta.

"Pred leti sem govoril, da bo to eno najboljših svetovnih prvenstev doslej, zdaj lahko rečem, da je to najboljše prvenstvo doslej. Velika hvala Rusiji, ruski vladi, predsedniku Vladimirju Putinu in vsem drugim, ki so zaslužni, da smo priča velikemu spektaklu. Rusija se je s tem prvenstvom izstrelila med nogometne države," je bil Infantino poln hvale na račun SP-ja v Rusiji, ki ni izstopal le po kakovostnem nogometu, ampak tudi organizacijsko.

Kot je povedal Infantino v Bolšoju, je SP pomagal spremeniti mnenje sveta o Rusiji: "Uspelo nam je, skupaj smo opravili izvrstno delo," je povedal občinstvu, Putin pa je prikimal njegovim besedam, nato pa je prvi mož Rusije naredil izjemo in spregovoril nekaj besed v angleškem jeziku, kar le redko počne v javnosti: "Hvala gospodu predsedniku za prijazne besede."

Putin je vsem zbranim, med njimi so bili tudi nekdanji nogometaši, povedal, da je žalosten, ker se prvenstvo bliža h koncu, dodal pa je, da je opazil, da je SP izboljšal podobo Rusije v svetu: "Vesel sem, da so navijači vse videli na lastne oči in da so se zrušili predsodki in miti o Rusiji."

