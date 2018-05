Putinu se je uresničila življenjska želja

Zgodovina ruskih predsedniških limuzin

Letošnja inavguracija ruskega predsednika Vladimirja Putina je bila z avtomobilskega gledišča nekaj posebnega. Vladimirju Putinu se je uresničila dolgoletna želja, peljati se v limuzini ruskega izvora.

Nova predsedniška limuzina Ruske federacije se imenuje aurus, kar je kombinacija latinskega izraza za zlatu "aurum" in seveda Rusije (ali pa Rus, kot se je v srednjem veku imenovala prva državna tvorba na območju današnje Rusije), nastala pa je v okviru projekta Kortezh (Cortege), ki poteka od leta 2012, ko je Vladimir Putin izrazil željo, da bi se ruski predsednik spet vozil v državni limuzini domačega izvora, tako kot so se sovjetski voditelji nekoč vozili v domačih ZIL-ih. Ta običaj je prekinili šele Boris Jelcin, ki se je leta 1997 odločil, da bo namesto ZIL-a raje uporabljal oklepljeni mercedes-benz.

Izdelek inštituta NAMI

Za razvojem aurusa je stal ruski državni inštitut NAMI, ki se lahko pohvali z veliko izkušnjami v razvoju avtomobilizma, saj letos praznuje svojo 100-letnico. Ruska predsedniška limuzina je sicer eden redkih dejanskih avtomobilov, saj so razvoj običajno omejevali zgolj na prototipe, ki so jih potem prepuščali drugim podjetjem. Za predsedniško limuzino so sicer razvili namensko modularno platformo, ki jo bodo razširili tudi na manj razkošno limuzino, minibus in terenca in še nekatere druge modele. Kot so povedali v inštitutu, predsedniška limuzina ne bo omejena zgolj na en avtomobil, saj naj bi jo prihodnje leto namenili tudi trgu, kjer naj bi tekmovala z najrazkošnejšimi limuzinami zahodnih znamk, kot so Mercedes-Maybach, Bentley in Rolls-Royce. In kakšne so značilnosti limuzine? Dolga je 6,620, široka 2,000, visoka pa 1,695 metra in seveda razkošno opremljena. Poganja jo 4,4-litrski turbobencinski motor V8, ki so ga razvili v sodelovanju s Porschejem.

Nekoč so bili ZIL-i

In kako je bilo pred tem, ko se je bivši ruski predsednik Jelcin odločil za mercedes-benz? Sovjetski državni voditelji so se običajno vozili v limuzinah sovjetskega izvora, ki so prihajale iz tovarne ZIL, oziroma Zavoda imena Likačeva, ki je v Moskvi kot svojo glavno dejavnost sicer izdeloval tovornjake in druga gospodarska vozila, poleg njih pa v manjših serijah tudi razkošne limuzine. Izročilo tovarne ZIL, v kateri so zadnje vozilo sestavili leta 2012, danes pa obstaja le na papirju, je sicer segalo vse do leta 1936, ko je začela proizvajati razkošne limuzine za sovjetske voditelje, ki so se sprva zgledovale po limuzinah ameriške znamke Packard. Tudi tovarna ZIL, ki je pred tem kot ZIS nosila ime Josipa Visarijonoviča Stalina, ni bila prva proizvajalka sovjetskih limuzin, saj so te najprej izdelovali v leningrajski tovarni LKZ, od koder je med drugim prišel tudi težki tank KV-1. V ZIL-u so pred leti med drugim razvili tudi razkošno limuzino za sedanjega ruskega predsednika Vladimirja Putina, a se ta nazadnje ni odločil zanjo. Na koncu so izdelovali 5,75 metra dolgo limuzino ZIL 4104, ki je tehnično izhajala iz leta 1978, leta 1985 pa so jo nazadnje zares prenovili.

Igra zgodovine

Zanimivo je tudi, da so s tovarno ZIL povezane tudi volitve, na katerih se je v sovjetski državni vrh povzpel Boris Jelcin. Jelcin je namreč na volitvah v sovjetski državni zbor 26. marca 1989 premagal Jevgenija Brakova, ki je bil tedaj direktor avtomobilske tovarne ZIL. Brakov je tako še naprej ostal izdelovalec avtomobilov, Boris Jelcin pa je napredoval v prvega predsednika posovjetske Rusije in pomembnega moža zgodovine.

