Qualcomm predstavlja novo tehnologijo za avtonomno vožnjo

Avtonomna vožnja

16. september 2017 ob 16:09

San Diego - MMC RTV SLO

Qualcomm predstavlja tehnologijo za avtonomno vožnjo, ki omogoča komunikacijo med vozili, med vozili in infrastrukturo ter med vozili in drugimi udeleženci v prometu.

Qualcomm, ameriško vodilno podjetje na področju telekomunikacijskih tehnologij je predstavilo sistem 910 C-V2X. Oznaka, ki si jo težko zapomnimo, je še kako pomembna, saj ne omogoča le povezave med avtomobili, temveč tudi izmenjavo podatkov med avtomobili in infrastrukturo ter drugimi udeleženci v prometu, kot so kolesarji in pešci. Sistem deluje na kratke in dolge razdalje in ravno to je ključ za prehod s polavtonomne vožnje, ki jo že poznamo, na popolnoma avtonomno vožnjo. Šele, ko bodo vsa vozila vedela natanko, kje se nahajajo in kaj počnejo vsi drugi udeleženci v prometu, bodo lahko samostojno sprejemala odločitve.

Testiranja že prihodnje leto

Sistem bodo s prvimi prototipi, zahvaljujoč sporazumu za razvoj, ki ga je Qualcomm sklenil z Audijem in skupino PSA, začeli uvajati v prvi polovici prihodnjega leta. Sistem 9150 C-V2X bodo vgrajevali neposredno na brezžične modeme v avtomobilih, ki omogočajo povezavo s spletom, pri čemer za delovanje ne potrebujejo mobilnega omrežja in SIM kartice. Drugače namreč ne bi mogel zagotoviti varnosti tudi v bolj odročnih delih tega sveta.

Kako torej deluje? S povezljivostjo 4G in 5G za povezave na večjo razdaljo (npr. za obvestilo o zastoju na oddaljenosti dveh kilometrov ter na frekvenci 5,9 Gh za neposredno komunikacijo.

Ameriška zvezna komisija za komunikacije (Federal Communications Commission) je označila to frekvenco kot idealno za komunikacijske sisteme na kratkih razdaljah v mobilnosti, pri čemer pričakujemo, da bodo enako storile tudi druge enakovredne ustanove po svetu. Uporabljali jo bodo avtomobili, infrastruktura ter pametni telefoni kolesarjev in pešcev.

Brez nevarnosti

Zato bo pešec, ki se pojavi nenadoma in ga zato ne moreta zaznati tako voznik kot sistemi, ki so danes v uporabi (radar, lidar, kamere), lahko varen, saj bo njegov pametni telefon (če ga bo imel pri sebi, seveda) sporočal njegov položaj vsem drugim udeležencem. To velja tudi za avtomobile, motorje, tovornjake in pešce, tudi v primeru prehitevanja, menjave voznega pasu in zavijanja v križiščih. Nakul Duggal, podredsednik razvoja produktov pri Qualcommu ob tem zagotavlja, da ta tehnologija zahvaljujoč napredku na področju radijskih komunikacij omogoča 100-odstotno zanesljivost.

Martin Macarol