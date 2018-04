Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Rojstva otroka se oba močno veselita, čeprav jima je za zdaj "vse še velika neznanka". Foto: Reuters Sorodne novice Je v času gibanja #MeToo odklenkalo tudi "seksističnemu" Jamesu Bondu? Dodaj v

Rachel Weisz pri 48 letih z Danielom Craigom pričakuje otroka

Spola otroka še ne vesta

20. april 2018 ob 15:42

Los Angeles - MMC RTV SLO

48-letna Rachel Weisz je sporočila, da s partnerjem, zvezdnikom Jamesa Bonda, 50-letnim Danielom Craigom, pričakujeta otroka.

Veselo novico je igralka, ki sicer že ima 11-letnega sina, sporočila v intervjuju za New York Times. "Kmalu bo viden tudi nosečniški trebušček. Oba z Danielom sva zelo srečna."

Tako zanjo kot za Craiga bo to drugi otrok, a prvi skupni - igralec ima iz prejšnjega razmerja 25-letno hčerko, ona pa ima sina Henryja s hollywoodskim režiserjem Darrenom Aronofskyjem, s katerim je bila v zvezi med letoma 2001 in 2010. S Craigom sta par že osem let, poročila sta se leta 2011 v New Yorku, zgolj šest mesecev po začetku razmerja.

"Komaj čakava, da spoznava njo oziroma njega. Vse skupaj je velika neznanka," je še dodala. Dotaknila pa se je tudi zakonskega življenja, o katerem je iskreno pojasnila, da sta zelo srečna in je v njunem zakonu vse v redu, družno pa sta se že pred časom odločila, da si v razmerju želita zasebnosti.

"Ne bi rekla, da je najino razmerje tako zelo drugačno od drugih, razlika je zgolj v tem, da sva oba pod budnimi očmi javnosti." Dodala je, da pred Danielom nikoli ni imela želje, da bi stopila v zakonsko življenje. "Tega si res nikoli nisem želela, prav nasprotno."

Weiszova sicer ni izjema med zvezdnicami, ki so se za otroke odločile po 40. letu starosti. Halle Berry je rodila, ko je bila stara 46 let, Janet Jackson, ko je bila 50, Gwen Stefani pri 44 letih, Celine Dion pri 42 ...

