Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Solati dodamo hruško. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Račje prsi v solati z lečo

Harmonija okusov

10. april 2017 ob 12:42

MMC RTV SLO

Sestavine: 60 dag račjih prsi, 20 dag leče, 1 glavica solate, 1 hruška, 2 šalotki, 1 dl rdečega vina, kis, olivno olje, timijan, lovor, korenček, zelena, sol, poper.

Prsi solimo in kožo mrežasto prerežemo. Vino, 2 žlici kisa in 1 dl olja zmešamo. Začinimo s timijanom, poprom ter prelijemo meso. Mariniramo eno uro.

Lečo, narezan korenček in zeleno skuhamo z lovorjem. Solimo. Solato očistimo in narežemo. Meso vzamemo iz marinade in ga popečemo v ponvi, najprej s kožo navzdol, potem ga obrnemo.

Ohlajeno zelenjavo zmešamo s solato. Dodamo tanko narezano meso, nasekljano šalotko in narezano hruško. Zabelimo z oljem in kisom ter postrežemo.