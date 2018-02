Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 10 glasov Ocenite to novico! Chloe je znana po tem, da pogosto spreminja barvo las. Foto: Reuters Sorodne novice Vrhunci 4. dne: Slovenska deskarja obstala v kvalifikacijah Dodaj v

Radijec zaradi seksističnih opazk o deskarki ostal brez službe

"Bil sem popoln idiot"

16. februar 2018 ob 12:13

Pjongčang - MMC RTV SLO

Ameriški radijski voditelj Patrick Connor je bil odpuščen zaradi neprimernih izjav o 17-letni ameriški deskarki Chloe Kim.

Connor, ki dela na radijski postaji KNBR v San Franciscu, je v etru neke druge radijske oddaje izjavil: "Chloe bo 18. rojstni dan praznovala 23. aprila. Že odštevam do tega dne. Prav zato imam rad ta srednješolska dekleta. Dobra je kot hudič! Če bi že dopolnila 18 let, me ne bi bilo sram reči, da je res dobra mrhica. To je resnica. Zapeljiva je. Sem velik oboževalec Chloe Kim." Čeprav seksistične opazke ni izrekel pri svojem delodajalcu, ga je ta odpustil. Primera pri KNBR-ju niso želeli komentirati, piše CNN.

Connorjeve besede so na družbenih medijih vzbudile veliko ogorčenja in negodovanja. Ko je videl, kakšen "vihar" je sprožil, se je voditelj opravičil in priznal, da je "prestopil mejo, ker je želel nasmejati ljudi". "Včeraj mi je v nenavadnem poskusu duhovitosti spodletelo. Moje besede o Chloe Kim so bile več kot neprimerne, bile so bedne in neotesane. Resnično mi je žal, Chloe. Briljantno si predstavljala državo. Opravičujem se sodelavcem in poslušalcem, ker sem bil popolni idiot."

"Najdite mi fanta"

Ameriška deskarka južnokorejskih korenin je na zimskih igrah v Pjongčangu navdušila z akrobatskimi vragolijami v snežnem žlebu, ki so ji prinesle zlato medaljo. Srebra se je veselila Kitajka, brona pa še ena Američanka.

Chloe je po zmagoslavju navdušila s sproščenostjo in odprtostjo. Najstnica iz Kalifornije je dejala, da se lahko zdaj, ko ima zlato v žepu, vrne v domovino in se udeleži maturantskega plesa. "A prosim, najdite mi spremljevalca," je dodala v smehu. Njeni starši so se iz Južne Koreje v ZDA preselili v 80. letih 20. stoletja, zato je imela v Pjongčangu ogromno podpore.

A. P. J.