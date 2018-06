Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Oddajo bo predvajalo 38 japonskih radijskih postaj, Murakami pa jo bo popestril tudi z glasbo iz zasebne zbirke zgoščenk in plošč. Foto: EPA Dodaj v

Radijski voditelj za en dan: kaj med tekom posluša Murakami?

8. junij 2018 ob 17:51

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Tudi pri nas izredno priljubljeni japonski pisatelj Haruki Murakami se bo 5. avgusta preizkusil kot radijski voditelj, na radiu Tokyo FM bo vodil oddajo, v kateri bo spregovoril o svoji ljubezni do teka na dolge proge, glasbe in literature.

69-letni pisatelj se bo kot radijski voditelj posebej posvetil glasbi, ki jo posluša med tekom, kot je pojasnil, gre za skladbe, ki jih je na radijskih programih mogoče slišati le redko.

Kombinacija teka in glasbe pri Murakamiju ni nenavadna, saj je velik poznavalec glasbe, hkrati pa tudi zaprisežen tekač. Pisatelj, ki že leta velja za enega od kandidatov za Nobelovo nagrado za literaturo, se redno udeležuje maratonov, ultramaratonov in triatlonov po vsem svetu. Svojo strast je popisal v knjigi O čem govorim, ko govorim o teku. Knjige se je prijela oznaka Murakamijeva avtobiografija, čeprav pisatelj to zanika.

S svetom bi rad delil glasbo, ki ji rad prisluhne sam

Na vprašanje, zakaj se želi preizkusiti kot radijski voditelj in didžej, je pisatelj, ki se v javnosti redko pojavlja, odgovoril, da je večkrat razmišljal o tem, da bi s svetom delil prekrasno glasbo, ki ji sicer prisluhne sam. "Morda pa bo odlično občasno pokramljati z različnimi ljudmi, recimo ob kozarcu vina ali skodelici kave, in deliti prijeten trenutek drug z drugim," je pojasnil.

Do nedelje lahko oboževalci Murakamiju prek spleta pošljejo z glasbo povezana vprašanja, na katere bo pisatelj odgovarjal med oddajo.

Koga bomo v oddaji skoraj gotovo slišali?

Če sklepamo po glasbenikih, ki jih pisatelj omenja v v svojih knjigah, bodo Murakamijevi oboževalci, imenovani tudi "harukisti", v radijskem programu lahko prisluhnili Bobu Dylanu, Rayu Charlesu, Carole King in The Beach Boysom, zagotovo pa ne bo manjkalo niti džeza in klasike.

Murakami, eden najpopularnejših svetovnih avtorjev, je zaslovel leta 1985, ko je dobil nagrado tanizaki za roman Trdo kuhana zemlja čudes in Konec sveta (Hard-Boiled Wonderland and the End of the World).

