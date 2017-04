Radio, s katerim nikoli ne izgubite signala in ne šumi

Digitalni radio

23. april 2017 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vozniki si avtomobilov ne moremo predstavljati brez avtoradia, ki povečuje tako udobje kot tudi varnost, saj po njem sprejemamo tudi veliko informacij o prometu in morebitnih nevarnostih na cesti.

Na področju oddajanja radijskih signalov trenutno poteka postopen prehod, s katerim bo analogne signale FM in AM postopoma nadomestil digitalni signal, ki je bolj znan s kratico DAB+.

Za kaj pravzaprav gre? Radijski signal se tradicionalno prenaša analogno z ultrakratkimi (FM) ali kratkimi (AM) valovi in vaš radijski sprejemnik mora biti po potrebi nastavljen na vsako frekvenco, ki porabi precej širok frekvenčni pas. Oddajanje posameznega oddajnika je precej omejeno, hkrati pa je omejen tudi nabor frekvenc oziroma postaj, ki jih lahko poslušate na določenem območju. Digitalni sistem oddajanja v nasprotju z analognim omogoča "multipexing" oziroma hkratni prenos več signalov prek enega kanala, signali pa so tudi zakodirani, kar zmanjša velikost podatkov, ki jih je zato lahko več. Radio DAB+ lahko torej v določenem frekvenčnem razponu prenaša več radijskih postaj in drugih vsebin, bolj odporen pa je tudi proti motnjam, ki izhajajo iz slabega sprejema in preletanja signalov različnih oddajnikov, kar prinaša večjo kakovost poslušanja.

Po Sloveniji brez motenj

Kot je na pogovoru v Tehnološkem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije povedal vodja razvoja oddajnikov in zveze na RTV Slovenija Bojan Ramšak, digitalni signal DAB+ omogoča lažje pokrivanje Slovenije s povsod zagotovljenim stalnim sprejemom, kar pomeni, da vas lahko radio neopazno spremlja med vožnjo skozi Slovenijo, boljša pa je tudi kakovost predvajanj. Mogoč je tudi, denimo, prenos slike, kar že lahko vidijo tisti, ki ga uporabljajo, oddajajo pa tudi ekvivalent teleteksta. Manjši so tudi stroški oddajanja. Oddajnik na Krvavcu za programe FM tako porabi do pet kilovatov moči, za predvajanje DAB+ pa je dovolj le en kilovat. S signalom DAB+ lahko poleg tega predvajajo tudi več programov na istem oddajniku. Prihranki vsekakor so, tako pri stroških kot tudi pri energiji, kar nenazadnje pozitivno vpliva tudi na okolje.

Evropski projekt

Zanimivo je, da je digitalni radio nastajal kot skupni evropski projekt. Leta 1981 ga je začel razvijati nemški inštitut za radijsko tehniko, leta 1985 so ga v Ženevi prvič predstavili, leta 1988 pa so v Nemčiji izvedli prve oddaje signala. Leta 1986 je nastal evropski konzorcij za razvoj digitalnega radia, ki so ga od leta 1987 naprej razvijali v okviru evropskega raziskovalnega programa Eureka. Signal DAB je 1. junija 1995 prva začela oddajati norveška postaja NRK Klassik, septembra istega leta pa sta ji sledila še britanski BBC in švedski radio SR. Februarja 2007 so digitalni radio DAB nadgradili v DAB+, s čimer je postal precej bolj učinkovit, poleg radijskih programov pa je omogočil tudi prenose dodatnih vsebin. Žal so zaradi spremembe dotedanji sprejemniki digitalnega signala postali zastareli, saj so nekompatibilni s standardom DAB+, ki za kodiranje podatkov namesto prvotnega kodeka MP2 uporablja sodobnejši kodek AAC+.

Lahko tudi z naknadno vgradnjo

In kakšna je dostopnost digitalnega radia DAB+ v sodobnih avtomobilih? V ponudbi ga imajo vse ali pa vsaj večina avtomobilskih znamk, a se, ko kupujete novi avtomobil, natančno pozanimajte, saj ga večina še vedno ponuja le na seznamu dodatne opreme. In če ne kupujete novega avtomobila, kljub temu pa bi radi v njem imeli sprejemnik signala DAB+? V tem primeru lahko v trgovini preprosto kupite avtoradio, ki omogoča sprejem signala DAB+, in ga vgradite v svoj avtomobil. Ponudba proizvajalcev avdiotehnike je precej široka, cene pa segajo od malo več kot sto evrov za bolj osnovne avtoradie do tristo in več evrov za bolj kompleksne naprave, ki poleg sprejema digitalnega signala omogočajo tudi povezavo s pametnimi telefoni in še kaj. Pri nakupu pa predvsem pazite, da avtoradio zares sprejema sodobni signal DAB+ ter ne zastarelega signala DAB.

V zadnji oddaji Avtomobilnost smo pod drobnogled vzeli povezljivost v modernih avtomobilih in tudi digitalni radio.

Matija Janežič