Raj za gurmane: od mesnih pa vse do sladkih burgerjev

Vrnil se je festival Pivo & Burger Fest

17. junij 2017 ob 17:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Konec tedna je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani rezerviran za ljubitelje kulinarike. Na prvi letošnji izvedbi Pivo & Burger Festa se predstavlja 21 ponudnikov burgerjev in 24 pivovarjev.

Organizatorji so že pred začetkom obljubili nove ponudnike in največjo izbiro doslej. Ljubiteljem burgerjev so na voljo mesni, ribji, vegetarijanski, veganski in celo sladki burgerji. Na festivalu se predstavljajo novi slovenski varilci piva in novi ponudniki burgerjev, nekateri, ki so na kulinaričnem dogodku za ljubitelje sočnih burgerjev že sodelovali, pa premierno predstavljajo nova piva in recepture za burgerje.

"Varjenje piva v Sloveniji doživlja pravo revolucijo in kakovostne izbire je ogromno. Pivo & Burger Fest je dogodek, kjer je brez dvoma na voljo največja ponudba vsega najboljšega, najnovejšega in najbolj kreativnega, kar so na področju piva in burgerjev v zadnjih mesecih ustvarili slovenski pivovarski in kuharski mojstri," je pred dogodkom ocenil direktor festivala Lior Kochavy.

Na stojnicah Pogačarjevega trga se predstavljajo tudi novi ponudniki burgerjev. Na festivalu prvič sodeluje ekipa Altroke, v kateri poseben poudarek dajejo značilnim istrskim sestavinam. Gastropub Urban Piqniq iz Kopra predstavlja burgerje iz uležane govedine. Svoje burgerje pa pečejo tudi ponudniki iz kamniške Stare Fabrke.

Novosti festivala so tudi v pivskem delu festivala. Pivovarna Tektonik na festivalu prvič predstavlja belgijski saison s hibiskusom, pivovarna Green Gold Brewing pa v pokušino ponuja prvo pivo, ki so ga zvarili z ameriškimi vrstami hmelja. Kot samostojna pivovarna se prvič predstavlja Loo-blah-nah, vrnili pa sta se tudi pivovarni Pelicon in Bevog.

K. K.