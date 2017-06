Ramsay ne pusti, da bi otroci z njim leteli v prvem razredu

Slavni kuhar ne želi razvaditi svojih otrok

1. junij 2017 ob 13:02

London - MMC RTV SLO

Zvezdniški kuhar Gordon Ramsay je priznal, da ne pusti svojih otrok, da bi z njim leteli v prvem razredu, ker jih ne želi preveč razvaditi.

15-letna Matilda, 17-letna Jack in Holly ter 18-letna Megan se med potovanji z očetom zadržujejo v ekonomskem razredu. "Moram poskrbeti, da ostanejo z nogami na trdnih tleh," je bil odločen Ramsay. "Ne potrebujejo toliko prostora, zabavajo se lahko že, če imajo v rokah iPad," je nadaljeval kuhar.

"Rad razmišljam o tem, kaj lahko narediš z denarjem, ki bi ga plačal zato, da tvoji desetletniki sedijo v prvem razredu, ko pristaneš," je še dodal Ramsay. "Nočem, da sedijo tam in so deležni jedilnika z desetimi hodi in penino," je sklenil pogovor za The Mirror kuhar.

S tem ukrepom želi disciplinirati svoje štiri otroke. Prav tako pa je 50-letnik že v preteklosti dejal, da nobeden izmed njih ne bo podedoval njegovega premoženja. "Toda to ni zlobno od mene, samo ne želim jih razvaditi," je dejal na začetku meseca za The Telegraph. Namesto tega jim bosta s soprogo Tano dala 25-odstotni polog za stanovanje, za katerega se bodo odločili, da se vselijo.

K. K.