Ramsayjev tast in svaka vdirali v kuharjev računalnik in kradli z računa

Nekoč partnerja, danes sovražnika

11. april 2017 ob 21:24

London - MMC RTV SLO

Tast Gordona Ramsayja je na sodišču priznal, da je vdrl v računalnik zvezdniškega kuharja, zdaj mu grozi dveletna zaporna kazen. Umazani družinski spor pri Ramsayjih se sicer vleče že sedem let.

68-letnega Chrisa Hutchesona obtožnica bremeni, da je vdrl v zetov računalnik po tem, ko ga je Ramsay odpustil kot poslovnega vodjo svojega 113 milijonov funtov vrednega restavracijskega imperija. V "operaciji Tuleta" so bili na podlagi istih obtožb aretirani tudi trije izmed Hutchesonovih otrok - Adam (46), Orlanda (45) in Chris mlajši (37), poroča Daily Mail.

Daleč so torej časi, ko se je Ramsay ponašal, kako sta s tastom velika prijatelja, zaupnika in praktično neločljiva in mu je celo zaupal enega ključnih položajev v svojem večmilijonskem podjetju.

A odnosi so se nepopravljivo skrhali leta 2010, ko je britanski kuharski mojster Hutchesona obtožil, da je vdrl v njegov zasebni e-predal in mu s poslovnega računa izmaknil 1,4 milijona funtov, da je lahko tešil svoje zloglasne ženskarske apetite - med drugim naj bi eni izmed ljubic plačeval po 5.000 funtov mesečne žepnine.

"S slavo obsedena pošast"

Hutcheson, ki je vse zanikal, je Ramsayja označil za "s slavo obsedeno pošast" in ga tožil zaradi neutemeljene odpustitve in neizplačanih plač. Ramsayjeva žena Tana, s katero je poročen od leta 1996 in s katero ima štiri otroke, je potegnila s svojim možem in pretrgala vse stike s starši, potem ko je odkrila, da je njen oče polnih 30 let skrival, da ima z ljubico Frances Collins še eno družino. Collinsonova naj bi bila sicer samo ena izmed vrste žensk, s katerimi je varal ženo Greto.

Hutcheson je svojega zeta obtožil, da je hčerko naščuval proti njemu.

50-letni Ramsay je nato v eksplozivnem javnem pismu razkril, da je za lov na Hutchesona najel zasebne detektive, in brutalno napadel "diktatorskega" tasta in njegovo "zelo kompleksno življenje".

Leta 2012 se je sicer zdelo, da bosta Ramsay in Hutcheson le končala zelo javni spor, ko sta dosegla poravnavo za dva milijona funtov, a je potem februarja letos prišlo na dan, da so bili tako Hutcheson kot njegovi trije otroci aretirani zaradi vdiranja v Ramseyjeve računalniške sisteme. Četverica je danes stopila pred sodnika in vsi razen Orlande so krivdo priznali.

K. S.