Raper Lil Wayne znova pristal v bolnišnici zaradi napadov epilepsije

Lil Wayne na prisilnem počitku

4. september 2017 ob 11:23

Las Vegas - MMC RTV SLO

Lil Wayne je prejšnji konec tedna doživel več napadov epilepsije, s katero se bojuje že več let. Zaradi njih je moral odpovedati tudi koncert v Las Vegasu.

Raperja, čigar pravo ime je Dwayne Carter, so po poročanju ameriškega tabloida TMZ našli nezavestnega v hotelski sobi in ga odpeljali v bolnišnico. Iz njegove ekipe so sporočili, da so želeli vseeno izpeljati koncert, ampak so zdravniki svetovali drugače in mu odredili več dni počitka.

Carterja so že leta 2012 prvič sprejeli v bolnišnici zaradi napada, potem ko so ga njegovi telesni čuvaji našli na tleh v nezavesti. Ko so ga pripeljali v bolnišnico, se je še vedno tresel, stanje pa se nekaj časa ni stabiliziralo. Portal TMZ je takrat poročal, da je stanje tako kritično, da mora dihati s cevkami in da so ga dali v umetno komo. Toda raperjevi predstavniki za stike z javnostjo so takrat vse navedbe zanikali.

V medijih pa je pristal tudi lansko poletje, ko je med poletom iz Milwaukeeja v Kalifornijo dobil nov napad, zaradi katerega je moralo letalo pristati v Omahi.

K. K.