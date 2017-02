Ratajkowskijeva in Herrera v bran prvi dami Melanii

Igralka Emily Ratajkowski je naključno slišala opazko novinarja New York Timesa na newyorškem tednu mode, ki je ženo Donalda Trumpa označil za prostitutko.

Melania Trump, prva dama, ki se je v ZDA priselila iz rodne Slovenije, se je na Twitterju posredno zahvalila igralki, ki ji je prav tako na Twitterju stopila v bran: Rajatowskijeva je zapisala, da je v nedeljo slišala žaljive besede, in sporočila, da se to ne dela - ne glede na politična prepričanja. "Njena spolna zgodovina in njene gole fotografije me ne zanimajo in ne bi smele nikogar," je tvitnila.

Novinarju so jih napeli

Prva dama ZDA je v svojem tvitu omenila igralko in izrekla priznanje vsem ženskam, ki se postavijo v bran drugim ženskam. New York Times je pred tem sporočil, da je novinar, ki ne piše o Washingtonu ali politiki, omenil nepotrjeno govorico o Melanii Trump. "Komentar ni bil namenjen za javnost, vendar je bil vseeno povsem neprimeren in ga ne bi smelo biti. Novinar jih je slišal od urednikov," je sporočil časopis.

Melania Trump toži izdajatelja časopisa Daily Mail zaradi objave govoric, da je bila takrat še prihodnja prva dama ZDA ob prihodu v ZDA pred 20 leti spremljevalka oziroma drago plačana prostitutka.

Časopis je umaknil natolcevanje in se opravičil, vendar pa Trumpova še vedno zahteva 150 milijonov dolarjev odškodnine. Pri tem je sama izpostavljena kritikam, ker je njen odvetnik tožbo utemeljil z izgubo pričakovanega dobička zaradi položaja prve dame ZDA, kar je javna funkcija, s katero se ne sme služiti.

Herrera bi oblekla Melanio

Na newyorškem tednu mode pa je dobre besede za Trumpovo našla modna oblikovalka Carolina Herrera, ki je doslej oblekla že pet prvih dam (tudi Jackie Onassis in Michelle Obama), oblikovala pa je tudi obleko Ivanke Trump za inavguracijski ples (Melanio je za veliki dogodek oblekel Herve Pierre, nekdanji kreativni vodja pri Herrerini znamki).

"Nimam težav z oblačenjem prve dame te države, kdor koli že to je," je povedala slavna kreatorka venezuelskih korenin, že desetletja priljubljena pri petičnih Manhattančankah, in dodala: "Mislim, da gre za izkaz spoštovanja do ZDA."

Modni svet je vse od Trumpove izvolitve dokaj razdeljen, med drugim sta se Tom Ford in Marc Jacobs izrekla za nasprotnika njegove politike in dodala, da nikoli ne bi sodelovala z Melanio.

Sat next to a journalist from the NYT last night who told me "Melania is a hooker." Whatever your politics it's crucial to call this out for — Emily Ratajkowski (@emrata) February 13, 2017

what it is: slut shaming. I don't care about her nudes or sexual history and no one should. — Emily Ratajkowski (@emrata) February 13, 2017

