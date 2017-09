Razcvet električnih avtomobilov bi lahko povzročil pomanjkanje bakra

Pomanjkanje surovin

27. september 2017 ob 09:09

Singapur - MMC RTV SLO

Avtomobilski svet drvi proti elektrifikaciji, a v rudarski industriji menijo, da lahko to privede do pomanjkanja osnovnih materialov, kot je baker.

Direktor prodaje rudarskega velikana BHP, Arnoud Balhuizen navaja, da bo razcvet električnih avtomobilov prinesel velike potrebe po določenih materialih, najprej bakra, ponudba pa ne bo uspela dohajati povpraševanja.

Glavna svetovna rudarska podjetja se starajo in v zadnjih dveh desetletjih niso odkrila novih nahajališč. Trg je morda podcenil vpliv na rdečo kovino. Električni avtomobili namreč potrebujejo štirikrat več bakra kot avtomobili z motorji na notranje zgorevanje.

Evropa je začela prehod na električna vozila, pri čemer je trenutno od skupno 1,1 milijarde vozil na svetu le približno milijon električnih. Pri podjetju BHP predvidevajo, da bi lahko to število naraslo na 140 milijonov do leta 2035. Ob tem Balhuizen dodaja, da lahko srednje veliki električni avtomobili tekmujejo z običajnimi le s pomočjo subvencij, zato bo veliko odvisno od baterij, politike in infrastrukture.

Električni se bodo pocenili

Električni avtomobili naj bi kmalu stali toliko kot običajni, po nekaterih ocenah naj bi se to zgodilo že prihodnje leto. V to se vključujejo tudi vlade s subvencijami s Kitajsko na čelu in Združenim kraljestvom, ki je julija napovedalo popoln prehod na elektriko.

Nafta bo še aktualna

Po besedah Balhuizna ima BHP razmeroma velike vire bakra z nahajališči, kot so Escondida in Spence v Čilu in Olympic Dam v Avstraliji. Podjetje je prejšnji mesec porabilo 2,5 milijarde ameriških dolarjev za podaljšanje življenjske dobe rudnika Spence v severnem Čilu za več kot 50 let. Razcvet električnih vozil pa ne bo še tako kmalu začel vplivati na potrebe po nafti. V naslednjih 10 ali 15 letih bodo namreč na povpraševanje bolj vplivale izboljšave motorjev na notranje zgorevanje.

Martin Macarol