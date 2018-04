Razkošni avtomobil za prihodnost

11. april 2018 ob 12:24

Ženeva - MMC RTV SLO

Na avtomobilskem salonu v Ženevi smo si lahko ogledali zelo različne študije avtomobilov, ki napovedujejo prihodnost, med katerimi so bile tudi zelo razkošne stvaritve. Ena takšnih je tudi študija icona nucleus, za katero pri italijanskem oblikovalskem studiu Icona pravijo, da gre za udobno dnevno sobo na kolesih.

5,299 metra dolga, 2,115 metra široka in 1,742 metra dolga študija je popolnoma avtonomna, za njen pogon pa skrbijo štirje 110-kilovatni elektromotorji v pestih koles, ki omogočajo pospeške do 100 kilometrov na uro v 3,5 sekunde. Ko v baterijah zmanjka elektrike, za njeno proizvodnjo skrbi podaljševalnik s pogonom na vodik, ki skupni doseg podaljša na 1.200 kilometrov.

Oblikovalski studio Icona je sicer razmeroma mlado podjetje, ki v Torinu deluje od leta 2010 in je mednarodno, saj jih od 120 zaposlenih le 16 deluje v torinski pisarni. 89 jih dela v bližini glavnih potencialnih strank podjetja v Šanghaju, preostalih 15 pa v Los Angelesu, kjer je največ tehnoloških podjetij, ki delujejo na področju avtonomne vožnje.

Več o delovanju studia Icona nam je pojasnil njegov izvršni direktor Teresio Gigi Gaudio. Icono so leta 2010 ustanovili kot italijansko podjetje s tremi delničarji, Gaudiem in dvema drugima podjetjema s sedežem v Torinu. Prvo deluje v inženiringu in drugo je specializirano za izdelavo prototipov. Konec leta 2010 je bilo za avtomobilsko industrijo v Evropi in ZDA zelo krizno, saj smo bili tedaj priča tudi bankrotu General Motorsa in Chryslerja. Za oblikovalska podjetja v Evropi ali ZDA je to pomenilo precejšen upad projektov. Hkrati je Kitajska doživljala razcvet z dvoštevilčno gospodarsko rastjo, zato odločitev ni bila težka. V Torinu so odprli podjetje Icona, v katerem je bilo sprva zaposlenih pet ljudi, od tega trije oblikovalci, in začeli pripravljati projekte za kitajske avtomobilske tovarne.

Bliže strankam

Odločili so se tudi, da bodo svojo dejavnost prenesli na Kitajsko, saj bodo tako bliže končnim strankam. S tem so pospešili komunikacijo in se izognili časovni razliki in podobnim oviram. Hkrati so tudi izkoristili to, da je kitajska vlada v prizadevanjih po oblikovanju domačih avtomobilskih znamk finančno podpirala kitajske proizvajalce avtomobilov. Ti so do tedaj sicer s tujimi podjetji sodelovali v skupnih podjetjih, a tako ne bi bili nikoli sposobni razviti lastnih znamk. Vlada je zato začela financirati lokalna podjetja, ki so dobila nalogo, da lansirajo lastne znamke. A tega niso mogla storiti brez določenega razpona modelov, ki bi segal od mestnih avtomobilov in limuzin, do velikih avtomobilov, športnih terencev in gospodarskih vozil. V skupnih podjetjih so se sicer naučili avtomobile izdelovati, manjkalo pa jim je poznavanje razvojnih postopkov. V Iconi so v tem videli svojo priložnost in v Šanghaju ustanovili svojo pisarno.

Na začetku so bili seveda popolnoma novo in neznano podjetje, zato so se že leta 2011 odločili, da bodo predvsem inovativni. Na avtomobilskem salonu v Šanghaju so tedaj predstavili električni avtomobil, ki je bil tedaj še nekaj popolnoma novega. Leta 2013 so nastopili z električnim superšportnikom, leta 2016 pa z neom, majhnim mestnim električnim avtomobilom. Kot oblikovalsko podjetje so vedno poskušali biti korak pred drugimi in postavljati trende.

Trend so samovozeči avtomobili

Z nucleusom izhajajo iz stališča, da električni avtomobili sicer še niso dozoreli, ampak so v procesu razvoja, novi trend pa je samovozeči avtomobil. Razvili so torej nekaj, kar bo do izraza prišlo ne jutri, ampak pojutrišnjem. Če bi v Ženevo prišli z bencinskim ali električnim avtomobilom, ne bi prikazali nič novega. Zato se domislili avtomobila, ki predstavlja njihov pogled na prihodnjo mobilnost. Ta bo brez volanskega obroča, brez pedalov, brez vsega vozniškega. Potniki bodo v avtomobilu le sedeli in počivali ali delali. Konec dneva boste s prenosnim telefonom priklicali avtomobil, ki bo prišel po vas in vas odpeljal, kamor boste hoteli. Potem bo odšel še po vaše otroke, jih odpeljal v šolo itd. Ko ga boste spet potrebovali, bo avtomobil spet prišel po vas. In seveda je takšen avtomobil lahko zelo udoben. Gre za stopnjo više, za razkošni pogled na avtomobil.

Na odgovor, kdaj bo to tehnološko mogoče, je Gaudio odgovoril, da bi po njihovem mnenju to v sodelovanju s tehnološkimi partnerji lahko dosegli v dveh do treh letih. Prava težava pa so predpisi, ki so v rokah vlad različnih držav z različnimi načini razmišljanja. Ne ve, kako dolgo bi to lahko trajalo. Lahko pet let ali več. In nekatere države bodo pred drugimi, saj čutijo večjo potrebo po tem. Zato so se tudi odločili za Kitajsko. In čemu Kitajska? Gre za politično voljo. Če se nekdo na Kitajskem odloči, da se bo nekaj zgodilo, se zgodi. Nihče v zahodnem svetu nima takšne moči. Če se kitajski župan odloči, da bodo jutri po njegovem mestu vozili električni ali samovozeči taksiji, se bo to tudi zgodilo, saj to lahko stori. Ima tudi denar za to. Kitajska je poleg tega tudi eden največjih proizvajalcev litija, ki je glavna surovina za proizvodnjo baterij. In ima tudi velike težave z onesnaženjem okolja, ki jih mora hitro rešiti.

Matija Janežič