Razkrita podoba novega dusterja

Dacia duster

31. avgust 2017 ob 07:23

Mioveni - MMC RTV SLO

Dacia je objavila prve fotografije novega dusterja. Notranjost in tehnične podrobnosti bodo razkrili v Frankfurtu.

Romunska znamka pod Renaultovim okriljem je od leta 2010 spravila v promet skoraj milijon primerkov svojega športnega terenca. Tako uspešnega modela ne gre preveč spreminjati, zato so se, po fotografijah sodeč, odločili za evolucijo poznane oblike. Platforma in zunanje mere so praktično enake kot pri modelu prve generacije, pri čemer šef oblikovanja pri Renaultu, Laurens van den Acker zagotavlja, da so vsi karoserijski deli novi oziroma spremenjeni.

Novi duster je tako ohranil mišičaste blatnike in dobil bolj vidne zaščite odbijačev in blatnikov, ki jasno sporočajo, da gre za terenski model. Sprednja maska se zdi nekoliko širša, bočna linija malce višja, na novo pa so oblikovane zadnje luči. Najbolje opremljene različice bodo po novem obute v večja, 17-palčna kolesa.

Nejveč novosti v notranjosti

Med novostmi pri Dacii navajajo tudi za 10 centimetrov naprej pomaknjeno vetrobransko steklo, ki zagotavlja več prostora v kabini. Za notranjost, ki je niso še razkrili, obljubljajo tudi največje spremembe. Med drugim naj bi duster prvič dobil mehke in na otip prijetnejše obloge. Pričakujemo tudi nadgrajeno multimedijsko napravo, ki bo najverjetneje ponujala povezljivost s sistemoma Android Auto in Apple CarPlay.

Priljubljeni kompaktni športni terenec bo še naprej na voljo s pogonom na sprednji ali na vsa štiri kolesa, poganjali pa ga bodo prenovljeni Renaultovi 1,2-litrski bencinski in 1,5-litrski dizelski motorji.

Za zdaj se moramo zadovoljiti s fotografijami zunanje podobe, notranjost ter podrobnosti glede tehnične zasnove in opreme pa bomo lahko spoznali 12. septembra na avtomobilskem salonu v Frankfurtu.

Martin Macarol