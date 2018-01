Razkrito ime prijateljice, ki je povezala Harryja in Meghan

Organizirala je zmenek na slepo

25. januar 2018 ob 12:42

London - MMC RTV SLO

Znano je ime prijateljice, ki je poskrbela za zmenek na slepo, ki je povezal princa Harryja in igralko Meghan Markle. Skrivnostna ženska je Harryjeva prijateljica iz otroštva Violet von Westenholz.

Njeno identiteto so uspešno skrivali od leta 2016 in tudi zaročenca sta v prvem skupnem intervjuju dejala, da želita varovati njeno zasebnost.

Sprva so številni ugibali, da je bila to stilistka Jessica Mulroney, sicer Meghanina najboljša prijateljica, ki dela tudi z ženo Justina Trudeauja, spet drugi so predvidevali, da je bila to modna oblikovalka Misha Nonoo, ki je bila pred leti poročena z enim izmed Harryjevih najboljših prijateljev. Eno izmed mogočih imen je bil tudi Markus Anderson, ki je par septembra spremljal na igrah Invictus (igrah nepremagljivih) v Torontu.

Harryjeva prijateljica iz otroštva

Zdaj ameriški portal E! News poroča, da "lahko ekskluzivno razkrije", da je to Harryjeva prijateljica iz otroštva Violet von Westenholz. Njen oče je baron in zelo blizu princu Charlesu, zato je že od otroštva del Harryjevega ozkega kroga prijateljev.

"Harry je imel težave in ni mogel najti primerne partnerice," pojasnjuje vir. "Težko je najti nekoga novega, saj se ne more pridružiti aplikacijam za zmenkarije, kot to počnejo 'običajni' ljudje. Zanj je bilo tako skoraj nemogoče najti nekoga, s komer bi se lahko resnično povezal." O teh težavah je pogosto govoril z najbližjimi prijatelji. "Pripravljen je bil nekoga spoznati, a nikakor ni bilo tiste prave osebe."

Z Meghan sta se spoznali v svetu mode

Takrat sta se križali poti Violet in Meghan, prijateljici sta postali po tem, ko sta se spoznali prek modne hiše Ralph Lauren, pri kateri je Violet skrbela za odnose z javnostmi. "Meghan je bila že kar nekaj časa del londonske družbene scene, zlahka se je vključila tudi v visoko družbo. Zato se je Violet, ko ji je Harry zaupal, da ima težave pri iskanju pravega dekleta, spomnila, da pozna popolno dekle zanj."

Meghan je v intervjuju po najavljeni zaroki dejala, da je bil njun prvi zmenek poleti 2016 zagotovo zmenek na slepo. "Nisem vedela veliko o njem. Ko naju je želela prijateljica povezati, sem vprašala samo, ali je prijazen."

Pred oltar bosta stopila 19. maja, poroka pa bo potekala v kapeli sv. Jurija na Windsorskem gradu.

