Razprodaja po francosko: hiše za en evro

Kupci se morajo nakupu zavezati za daljše obdobje

14. marec 2018 ob 18:58

Roubaix - MMC RTV SLO, STA

Industrijsko mesto Roubaix na severu Francije bo v boju proti zelo slabemu stanju nekaterih četrti potencialnim kupcem ponudilo vrsto hiš po ceni en evro.

Kupci se bodo sicer morali zavezati, da bodo nepremičnino prenovili in v njej tudi bivali, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Mesto s skoraj 100.000 prebivalci bo ponudbe za nepremičnine sprejemalo od 21. marca do konca maja, so objavili na spletni strani. Po navedbah francoskih medijev bo ponujenih 17 nepremičnin velikosti od 60 do 148 kvadratnih metrov. Ob hitri obnovi morajo kupci obljubiti tudi, da bodo v nepremičnini bivali najmanj šest let.

Na razpis se lahko prijavijo le posamezniki oz. gospodinjstva, za katere bo to prva nepremičnina. Prednost bodo imeli tisti, ki že živijo ali delajo v Roubaixu in okolici. Končnega kupca bo med prijavljenimi kandidati izbrala komisija, ki bo med drugim upoštevala tudi zmožnosti kandidatov za financiranje obnove.

