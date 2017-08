Razprodani Punk Rock Holiday se je začel, za uvod Offspring

V Tolminu spet dogaja

7. avgust 2017 ob 19:06

Tolmin - MMC RTV SLO, STA

Za uvod v festival na t.i. segrevalnem dnevu bodo danes na glavnem odru, ki bo tudi edino današnje prizorišče dogajanja, sprva nastopili Trash Boat, The Kenneths ter Jaya The Cat. Pred velikimi zvezdniki nocojšnjega večera bo ozračje ogrevala še slovenska ska-punk-HC skupina iz Goriških brd Pigs Parlament.

Offspring so marsikomu ostali v spominu s skladbama Pretty Fly (For a White Guy) in Self Esteem, sicer pa so na sceni že od leta 1984 in so do danes izdali že devet studijskih albumov.

Ljubitelji festivala so zagotovo zadovoljni s ponudbo, saj se bodo letos poleg Offspringov od torka dalje pod dvema odroma med drugim zabavali v družbi priznanih zasedb, kot so Pennywise, Propagandhi, Good Riddance, Anti-Flag, Less Than Jake, Ignite, The Toy Dolls in Snuff.

Razprodan že septembra

Punk Rock Holiday veljajo za absolutni slovenski festivalski fenomen. Organizatorji festivala so že 1. septembra lani, ne da bi sploh objavili seznam nastopajočih, razprodali vse vstopnice za festival. Glede na povpraševanje bi lahko prodali tudi več vstopnic, a ostajajo pri številu 5.000, saj je to zadnje, ki ne zapoveduje varnostne ograje med odrom in obiskovalci.

Festival poteka od 7. do 11. avgusta.