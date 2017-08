Razvrat pred očmi javnosti – newyorški hotel buri duhove

V dobrem mesecu obratovanja prejeli preko 50 pritožb

5. avgust 2017 ob 11:35

New York - MMC RTV SLO, STA

Prebivalci New Yorka se pritožujejo zaradi novega hotela, kjer se vsako noč prirejajo glasne zabave, gostje pa sobe najemajo za orgije, ki se odvijajo na očeh okoliških stanovalcev.

Junija so v južnem delu Manhattna ob ulici Houston odprli nov hotel, ki si je doslej nabral že skoraj 50 pritožb zaradi hrupa, predvsem pa zaradi nespodobnih prizorov. Gostje hotela se namreč mesenim užitkom radi predajajo kar pred velikimi razsvetljenimi okni, ki so obrnjena proti bloku s socialnimi stanovanji.

New York Post je poročal, da se stanovalci socialnega bloka pritožujejo nad spolnimi odnosi, ki so skoraj vsako noč na ogled javnosti. Pri tem ne gre le za heteroseksualne odnose, pa tudi število vpletenih oseb se menda precej spreminja.

Public hotel ponuja gostom luksuzno doživetje, a za ugodno ceno - sobe so na voljo od 150 dolarjev na noč. Hotel nizke cene zagotavlja z zniževanjem stroškov na račun osebja, tako se gostje v hotel prijavijo sami.

Na terasi na strehi hotela je bar, kjer se vsak večer odvijajo prireditve in zabave, stanovalci okoliških blokov pa lahko tako pozabijo na mirne noči. Mesto New York lahko izreče kazni zaradi pretiranega hrupa, ne more pa storiti nič glede orgij, dokler se dogajajo znotraj hotelskih sob, pa čeprav za razsvetljenimi okni.

Hotel je zdaj že drugi s slovesom javnega razvrata v Velikem jabolku. Leta 2009 so na zahodni strani Manhattna nad opuščeno dvignjeno železnico High Line, ki je danes znameniti park, odprli hotel Standard. Ta je še danes zanimiv za vse, ki želijo od daleč skozi okna hotelskih sob opazovati neznance med spolnimi odnosi.

M. Z.