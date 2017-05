Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Trenutno se v Studiu Andaluzia, kjer izdelujejo kolekcijo Frrrniture, ukvarjajo z različnimi projekti otroških igralnic, tako notranjih kakor tudi zunanjih: oblikujejo koncept, ga uskladijo z naročnikom in v celoti izdelajo. Foto: Promocijsko gradivo Pečat nagrade za dizajn Red Dot odpre marsikatera vrata, tudi na tujih trgih. Foto: Promocijsko gradivo Strokovna komisija se osredotoča na izdelke, ki so do otroka in okolja prijazni, uporabni pri razvoju otrokovih motoričnih sposobnosti in hkrati zabavni. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Rdeča pika" stole in mizo Frrrniture uvrstila med najboljše na svetu

Ugledno priznanje oblikovalske stroke

11. maj 2017 ob 06:25

Krško, Essen - MMC RTV SLO

Med letošnjimi dobitniki prestižne oblikovalske nagrade red dot je tudi slovenska znamka otroškega pohištva Frrrniture, ki jo prežemata sporočilo trajnosti in zavedanja o pomembnosti materialov lokalnega izvora.

Zgodba znamke, ki smo vam jo na naših straneh predstavili pred nekaj meseci, se je začela v zadnjem letniku dodiplomskega študija industrijskega oblikovanja Lucije Vodopivc na ALUO-ju, kjer trenutno končuje magisterij. Kolekcijo je skicirala in oblikovala zgolj za svoje lastno veselje in sprostitev ob študiju.

Zagotovljena pozornost

Zaradi svojega študentskega statusa se je Vodopivčeva na razpis za red dot lahko prijavila kot mlada profesionalka, izmed več tisoč prijavljenih se je nato v ožji izbor skozi sito uspelo prebiti 50 tistim, ki so se lahko udeležili tekmovanja. Celotna kolekcija Frrrniture, torej šest stolov in mizo, bo kot zmagovalka v svoji kategoriji oblikovanja za otroke poleg predstavitve v publikaciji Red Dot Yearbook, referenci za odličnost v oblikovanju izdelkov in inovacij, ki delajo vsakdanje življenje lepše in enostavnejše, eno leto na ogled v največjem svetovnem muzeju sodobnega oblikovanja Red Dot v Essnu.

Kot je za MMC povedala Lucija Vodopivc, jo je nagrada še toliko bolj razveselila, ker na tem področju vlada resnično močna konkurenca. "To dokazuje, da spadamo med najboljše v svetovnem merilu. Seveda bomo poskušali priložnost izkoristiti in se tako predstaviti tudi zunaj naše domovine. Trenutno smo dejavni na nemškem in angleškem trgu," pove o načrtih, kako "iztržiti" ugledno priznanje.

Slovensko oblikovanje, sinonim za kakovost

Frrrniture - pri znamki, ki nastaja v krškem Studiu Andaluzia, poudarjajo pomembnost uporabe materialov slovenskega izvora, predvsem lesa - nastopa v kategoriji, kjer so se za nagrado potegovala vplivna in močna podjetja na področju otroške opreme iz 54 držav. Mednarodno žirijo so prepričali s kakovostjo in dobrim dizajnom, saj so to glavne značilnosti, za katerimi stoji certifikat Red Dot Product Design, pojasnjuje oblikovalka in doda, da se strokovna komisija osredotoča na izdelke, ki so do otroka in okolja prijazni, uporabni pri razvoju otrokovih motoričnih sposobnosti in hkrati zabavni.

Podelitve, ki bo 3. julija v Essnu, se bo zagotovo udeležila in takrat tudi izvedela, kdo so drugi dobitniki priznanja, ki je že nekajkrat pripotovalo v Slovenijo, tudi lani, ko je bila bera slovenskih nagrajencev prestižne oblikovalske nagrade Red Dot Award resnično plodna: od izpušnih sistemov Akrapovič, Steklarne Hrastnik, Gorenja in Donarja do lesenih kuhalnic. Celoten seznam nagrajencev bodo, kot omenjeno, razkrili poleti, da so tudi letos med dobitniki "rdečih pik", in to kar štirih, pa so sporočili tudi iz skupine Gorenje, kjer so ta mednarodni pečat kakovosti prejeli že 18. leto zapored.

A. K.