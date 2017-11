Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Priprava martinovih jedi. Foto: BoBo Dodaj v

Rdeče zelje z račko

Zelje postrežemo z rezinami pečenih račjih prsi

9. november 2017 ob 14:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg rdečega zelja, 3 majhne čebule, 2 žlički sladkorja, 2 žlici masla, 2,5 dl jušne osnove, lovor, 1 cimetova palička, 6 nageljnovih žbic, 1 pomaranča, 60 dag račjih prsi, 2 žlici olja, 2 žlici kisa, sol, poper.

Zelje očistimo in na tanko zrežemo. Na maslu popražimo nasekljano čebulo, potresemo s sladkorjem in karameliziramo. Dodamo zelje, dva lista lovorja, cimet, nageljnove žbice in jušno osnovo. Pokrijemo in na šibkem ognju dušimo 45 minut.

Pomarančo ožamemo in sok prilijemo k zelju. Meso oplaknemo in z obeh strani opečemo na olju. Solimo, popramo. Zelje začinimo s soljo, poprom in kisom ter postrežemo z rezinami pečenih prsi.