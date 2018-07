Rdeči trg gostil nogometno prvenstvo za migrante

Osveščanje o problemih rasizma in ksenofobije

4. julij 2018 ob 15:43

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Migranti, ki prebivajo v Rusiji, so se pomerili v svoji različici svetovnega prvenstva. Nogomet so igrali v samem središču Moskve in ob tem opozorili na izzive, s katerimi se soočajo v Rusiji.

Nogometni turnir je organizirala protidiskriminacijska mreža FARE in ruski državni odbor, ki pomaga migrantom in beguncem. Igralci iz Sirije, Afganistana in različnih afriških držav, med drugimi Slonokoščene obale, Konga in Nigerije, so odigrali niz tekem, ki so se odvile v fifinem nogometnem parku na Rdečem trgu v neposredni bližini kremeljskega obzidja.

Gre za enega od dogodkov, s katerimi želi Rusija v času svetovnega prvenstva predstaviti svojo odprto plat, kjer ni prostora za diskriminacijo in ksenofobijo. Pred začetkom svetovnega prvenstva so organizatorji izrazili skrb, da bi nogometni turnir lahko skazil rasizem, vendar pa do zdaj v tem okviru ni bilo podanih nobenih resnejših pritožb.

Boj proti diskirminaciji in rasizmu

Posebnega nogometnega prvenstva migrantov se je udeležil tudi Alexei Smertin, protidiskriminatorni inšpektor pri ruski nogometni zvezi, ki je tudi odigral uvodno tekmo.

"Namen dogodka je opozoriti na probleme diskriminacije in ksenofobije," je za Reuters povedala Svetlana Ganuškina, zagovornica pravic migrantov in vodja Odbora za državljansko pomoč. Priseljenci v Rusiji, zlasti tisti iz osrednje Azije, so namreč velikokrat deležni stroge obravnave oblasti, ki jih pogosto profilira na rasni podlagi.

"Z dogodkom želimo oblastem pokazati tudi to, da je med migranti veliko odličnih ljudi, ki bi upravičeno morali dobiti status beguncev," je še povedala Ganuškina.

Eden izmed udeležencev turnirja, Traoere Kadjale iz Slonokoščene obale, je za Reuters povedal, da je navdušen nad dejstvom, da je lahko igral nogomet v središču Moskve. "Za vse nas je bil to izredno zabaven dogodek, ki nas je napolnil z radostjo. Rusijo ob tem prosimo, naj nam da priložnost," je še povedal 27-letnik.

M. Z.