Reakcija Billa Clintona med nastopom Ariane Grande sprožila kritike

Clinton deležen kritik

1. september 2018 ob 14:49

Detroit - MMC RTV SLO

Le nekaj ur po pogrebu dive soula Arethe Franklin so družbena omrežja preplavili posnetki, kjer nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton odprtih ust opazuje nastop popprincese Ariane Grande.

Uporabniki družbenih omrežij so njegove poglede, ki so bile usmerjene v pevko med izvajanjem skladbe (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, ogorčeno obsodili. Večina jih je označila za "nagnusne". Toda to ni bil edini trenutek, ko je bila 25-letna pevka v središču pozornosti. Na njen račun se je pred nastopom pošalil častitljivi Charles H. Ellis III.

"Moram se vam opravičiti, ker nisem na tekočem. Moja 28-letna hčerka mi je rekla: 'Oče! Star si 60 let.' Ko sem videl, da bo Ariana Grande na programu, sem mislil, da je to novost od Taco Bella," se je pošalil Ellis. Pevka pa se je skupaj z občinstvom smejala.

Pogreb "ljudske kraljice" je potekal v ožjem krogu, saj se ga bodo lahko udeležili zgolj tisti s povabilom. Na pogrebu sta bila poleg Clintona in Grandejeve še Whoopi Goldberg in Stevie Wonder.

